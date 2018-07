LEDER TOUR DE FRANCE: Geraint Thomas, lagkamerat med Chris Froome, sto øverst på podiet onsdag kveld. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Kommentator: – Dette likte ikke Froome

Publisert: 19.07.18 07:11

LA ROSIERE (VG) Geraint Thomas (32) rykket på instinkt og økte avstanden ned til sin egen kaptein, Chris Froome (33), i Tour de France.

Det var opp onsdagens siste fjell, La Rosiere i Alpene, at Thomas satte inn et friskt rykk. Med bare 300 meter igjen tok han igjen Mikel Nieve og sikret etappeseieren.

Samtidig overtok Thomas den gule ledertrøyen i Tour de France. Det er trøyen som kaptein Chris Froome etter planen skal ha i Paris om halvannen uke.

«100 prosent, det her likte ikke Froome. I morgen støter han ved foten av Alpe d’Huez» skrev den svenske Eurosport-kommentatoren Roberto Vacchi på sin Twitter-side.

Han ønsker ikke å utdype dette overfor VG, utover at han ikke tror Froome liker situasjonen.

Onsdag kveld haglet det med hva-skjer-nå-spørsmål i målområdet i Frankrike.

– Froome er kapteinen vår. Det er han som har størst sjanse til å vinne rittet. Han har vunnet seks treukersritt tidligere, sa Geraint Thomas foran VG og et par hundre andre skrivende journalister på toppen av La Rosiere.

Waliseren gjentok budskapet sitt gang på gang. Men i luften virket det å ligge et usagt «men».

– Du sier at Froome er lederen din. Hvor enkelt eller vanskelig er det å si det når du leder Tour de France?

– Det er bare sånn jeg føler det. Noen ville sittet her og snakket PR-dritt. Men ikke jeg. Froome er lederen. For meg er det uvant å kjøre (som leder) over tre uker. Akkurat nå er situasjonen vår ideell.

– Så du kommer til å ofre deg for Froome i fjellene?

– Det avhenger av situasjonen og hva som skjer i rittet, og hvordan laget kjører. Men om jeg må dra ham på slutten, så gjør jeg det. Men…. vi får se, sa Thomas.

Tidligere lagkamerat og Tour-vinner Bradley Wiggins har allerede spådd store problemer i Team Sky dersom Thomas fikk trøya i dag. Selv har alle i Sky forsøkt å tone ned problemene.

Spørsmålet er imidlertid hva slags rolle Thomas får fremover. På spørsmål om han selv ville fulgt Froome, om situasjonen var helt motsatt, svarte 32-åringen bekreftende.

Ikke alle er sikre på om Froome var komfortabel med en situasjon som av Thomas beskrives som ideell.

Chris Froome avdramatiserte derimot det hele etter målgang i går ettermiddag.

– Det var et øyeblikks galskap, men det henger på greip. Det var perfekt. Vi trengte ikke engang prate sammen. Det å angripe der var det riktige for G (Geraint) å gjøre.Jeg lot ham gå, siden jeg visste at det motsatte ville gjort at resten fulgte ham, sier mannen som har vunnet Tour de France fire ganger.

Vinner han en femte gang, tangerer han rekorden til Miguel Indurain, Bernard Hinault, Eddy Merckx og Jacques Anquetil på fem sammenlangtseirer i Tour-en.