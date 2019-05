VINNER: Fernando Gaviria. Foto: ALESSANDRO DI MEO / ANSA

Giro: Vinneren mente han var feil vinner

Fernando Gaviria (24) viste ingen glede på seierspallen. Han mente at han var feil vinner av gårsdagens tredje etappe i Giro d'Italia.

Spurten ble dramatisk da italienske Elia Viviani kom først over målstreken - men senere ble disket slik at Alexander Kristoffs lagkamerat Gaviria gikk til topps. Det har skapt voldsomme reaksjoner.

– En latterlig avgjørelse, skriver Quick Step-sjef Patrick Lefevere på Twitter, og Gaviria selv syntes også det var galt at Viviani ble disket - fordi han etter juryens mening gjorde en farlig manøver i spurten.

– Elia er en god mann, han er alltid fair. Det er vanskelig å feire noe som dette. Da han beveget seg til venstre, gjorde han ikke det med vilje. Han bare spurtet. For meg er han den klare vinner av etappen, sa Gaviria til journalister etterpå, melder cyclingnews.com.

– Jeg synes synd på ham.

Den italienske mesteren selv var også langt fra enig med juryen:

– Jeg er veldig skuffet over beslutningen. Etter å ha gjort en feil i spurten dagen før, var jeg fokusert på å gjøre mitt beste. Som man kunne se, så krysset alle de andre sprinterne målstreken etter meg, sa Viviani.

Viviani lå på hjulet til Pascal Ackermann, som åpnet spurten. Tyskeren hadde imidlertid startet for tidlig, og da 150 meter gjensto, stakk Viviani forbi Ackermann på venstre siden. I neste øyeblikk trakk Viviani i et kort øyeblikk kraftig til venstre. Det var denne manøveren som kostet ham seieren.

– Det var kraftig motvind, og derfor startet jeg spurten sent. Jeg var virkelig glad for seieren, men så kom avgjørelsen fra juryen. Alt jeg kan gjøre nå, er å fokusere på neste spurt.

Quick Steps sportsdirektør Rik Van Slycke var heller ikke enig i avgjørelsen:

– Hvis du skal passere rytteren foran deg, må du skifte linje, var hans greie argumentasjon.

– Når de diskvalifiserer for dette, så kan de få mye å gjøre i spurtene fremover.

Neste seiersmulighet for en sprinter som Viviani er trolig onsdagens femte etappe. Tirsdagens 235 kilometer ender i en bakke som blir for tøff for sprinterne.

Publisert: 14.05.19 kl. 07:18