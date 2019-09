KAN BLI HISTORISK: Ingen nordmann har endt blant de ti beste i Vuelta a Espana før. Carl Fredrik Hagen har troen på at han kan klare det. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Carl Fredrik Hagen tror på historisk topp 10-plassering i Spania

Den norske Lotto Soudal-rytteren Carl Fredrik Hagen imponerer stort i Spania. Med 6. plass sammenlagt etter ni etapper ligger alt til rette for den beste norske Vuelta-plasseringen noensinne.

Mandag var hviledag i Vuelta a España, men når VG får tak i Carl Fredrik Hagen på telefon har han nettopp gjennomført noen timer på sykkelsetet.

– Jeg må holde beina litt i gang vet du, ellers går man helt i dvale, sier han.

Og noen dvale har ikke 27-åringen råd til. Rittet har gått over all forventning så langt, med en 6. plass sammenlagt, og plutselig står nordmannen foran det som blir de to viktigste ukene i karrieren så langt.

– Jeg har troen på at jeg kan klare topp 10. Det er jo ukjent farvann for meg, da dette er min første «Grand Tour», så jeg vet ikke helt hvordan kroppen min vil reagere. Men jeg har bare følt meg bedre og bedre for hver dag som har gått så langt, og det er lovende, sier han.

Sammenlagtlisten etter 9 etapper: 1. Nairo Quintana +0'00

2. Primoz Roglic +0'06

3. Miguel Ángel López +0'17

4. Alejandro Valverde +0'20

5. Tadej Pogacar +1'42

6. Carl Fredrik Hagen +1'46

7. Nicolas Edet +2'21

8. Rafal Majka +3'22

9. Wilco Kelderman +3'53

10. Dylan Teuns +4'46

HENGER: Carl Fredrik Hagen (t.h.) henger med de aller beste klatrerne i årets Vuelta. Her henger han på Warren Barguil i Criterium du Dauphine tidligere i år. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Sliter på tempo

TV 2-ekspert Johan Kaggestad sa mandag at han tror Hagen kan bli den første nordmannen som tar en topp 10-plassering i det spanske treukersrittet.

27-åringen selv prøver å ta en etappe om gangen, og aller først venter en krevende tempoetappe.

– Det er nytt for meg. Det er først i år jeg har trent skikkelig på tempo, så folk skal ikke ha for høye forhåpninger til meg. Men jeg skal gi alt, kjøre smart, og prøve å finne en jevn flyt så jeg ikke går på en smell. Det er en kupert tempo også, og det bør passe meg bra, sier han.

Disse etappene gjenstår: Etappe 10 (3. sep.): Individuell tempo

Etappe 11 (4. sep.): Kupert

Etappe 12 (5. sep.): Kupert

Etappe 13 (6. sep.): Kupert/fjell

Etappe 14 (7. sep.): Flat

Etappe 15 (8. sep.): Fjell

Etappe 16 (9. sep.): Fjell

Etappe 17 (11. sep.): Flat

Etappe 18 (12. sep.): Fjell

Etappe 19 (13. sep.): Flat

Etappe 20 (14. sep.): Fjell

Etappe 21 (15. sep.): Flat

Og han vil ikke tenke for mye på at han kan bli historisk som første nordmann med topp 10-plassering i Vueltaen. Ennå.

– Jeg har et ganske avslappet forhold til det ennå. Det er ikke der fokuset mitt er. Selvfølgelig skal jeg fortsette å kjøre som jeg har gjort, være smart, og legge igjen krefter der jeg får noe igjen for det. Men det er lenge igjen, sier han.

12 etapper, for å være nøyaktig. De første ni har vært uvant kost for nordmannen som kjørte for Joker Icopal frem til i år.

– Det har vært veldig gøy å kjøre her. Det er veldig mye folk, og mye oppstyr. Det er et litt større ritt enn det eg vanligvis kjører, ler han.

TEMPO: Carl Fredrik Hagen står ovenfor en svært viktig tempoetappe tirsdag. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Får ikke hjelp

Selv om Lotto Soudal-rytteren ligger høyt oppe i sammendraget, så forventer han ikke noe ekstra hjelp fra lagkameratene i de kommende etappene.

– Fokuset til laget har ikke endret seg. Vi skal kjøre offensivt, og har bruddryttere som skal går for etappeseire. Og så er ikke jeg avhengig av så mye hjelp heller, det ville egentlig bare lagt mer press på meg, sier Hagen.

Han var helt i kjelleren etter den niende etappen, og måtte ta seg en lang pust i bakken etter målgang på den heftige fjelletappen.

– Jeg var sliten, men det så nok verre ut enn det var. Jeg var kjørt der og da, men jeg kom meg kjapt, sier han.

