Alexander Kristoffs trener: Tre vinnersjanser igjen

Trener Stein Ørn mener Alexander Kristoff (32) kan vinne flere etappeseire, selv om hjelperytteren Jasper Philipsen (21) ikke får lov til å fullføre Tour de France.

Tidligere i Tour de France bekreftet UAE Team Emirates sportsdirektør Neil Stephens overfor nettstedet Procycling.no at Philipsen skal tas ut av Tour de France etter 11 etapper. Det vil i så fall si at spurtopptrekkeren til Kristoff forsvinner etter onsdagens etappe.

På Tourens første hviledag sier Stein Ørn til VG at han forstår at unggutten spares, selv om det kan gi reduserere seierssjansene for Kristoff i de gjenstående massespurtene. Ørn vet ennå ikke om Philipsen stoppes etter onsdagen.

– Alexander kan klare seg på egen hånd, og de har også hatt to etapper der de har mislyktes. Vi hadde ikke andre forventninger enn at Alexander måtte klare seg selv i Touren, alt annet kom på toppen av det, sier Ørn til VG.

På den fjerde etappen lyktes samarbeidet mellom de to rytterne perfekt:

I Belgia omtales Philipsen som «den neste store spurteren». Men Ørn mener at det ville vært begrenset hvor mye Philipsen kunne vært til hjelp dersom han hadde blitt nedkjørt mot slutten av touren. Men han tror at Philipsen kan bli meget viktig på onsdagens flate etappe til Toulouse.

Etter det han har sett av Kristoff første uken mener Ørn at 32-åringen nå har tre vinnersjanser igjen i denne touren.

– Det er etappen etter hviledagen (i dag). Det er også en spurtetappe på den 16. etappen og på Champs-Élysées. Han har vist at han virkelig kan kjempe med og slå de beste i spurten, sier Ørn.

Det var først på den siste dagen at Kristoff virkelig lyktes i fjor da han tok den prestisjetunge seieren opp Paris’ hovedgate:

I år var han nær seier på fjerde etappen etter trøbbel i starten av Touren.

Ørn påpeker også at årets Tour de France er av det uvanlige slaget.

– Det er en ny vinner hver etappe og det er veldig uvanlig i Tour de France. Det sier litt om hvor hardt det er i år. Ingen dominerer i spurten og også Sagan har slitt med sine spurter, sier Ørn.

