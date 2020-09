EKSPERTER: Bradley Wiggins (t.v.) er ekspert for Eurosport. Thor Hushovd (t.h.) er i Frankrike for TV 2. Og Edvald Boasson Hagen (midten) sykler Tour de France for NTT-laget. Foto: PA Photo og Anders K. Christiansen, VG

Uenige om Boasson Hagens karriere: – Hvor har de beste dagene blitt av?

GAP (VG) Thor Hushovd (42) mener Edvald Boasson Hagen (33) aldri ble så god som mange spådde i ung alder. Sir Bradley Wiggins (40) forsvarer den norske Tour de France-rytteren.

Nå nettopp

Ullevaal stadion, 28. mai 2007: Sjefen for det tyske storlaget T-Mobile holdt opp en sykkeltrøye og brukte store ord om den unge sykkelrytteren ved siden av seg.

Han fortalte at nysignerte Boasson Hagen var god på tempo, god til å klatre og god til å spurte.

– Han er en sammenlagtrytter, sa Luuc Eisenga – og gikk langt i å antyde seier i Tour de France en gang i fremtiden. Flere omtalte ham som «den nye Eddy Merckx», den belgiske legenden som vant det meste på 60- og 70-tallet.

Tretten år senere toppes Boasson Hagens CV med VM-sølv (2012), tre etappeseire i Tour de France (2011 og 2017), én etappe i Italia rundt (2009) og semiklassikeren Gent-Wevelgem (2009).

Frankrike, denne uken: Thor Hushovd mener Boasson Hagen ikke har nådd det potensialet mange snakket om i ung alder:

– Jeg sto med store øyne og tenkte «han får det til å se så lett ut» da han vant fire etapper i England rundt og Gent-Wevelgem i ung alder. Da var han spådd å bli en av de virkelig, virkelig store. Men så blomstret han plutselig ikke lenger. Det er jo trist og synd, sett med norske øyne, siden han viste såpass til potensial. Han kom i sin beste alder, og plutselig så man ikke det lenger. Det måtte ikke bli slik, sier Hushovd til VG i Frankrike.

Den tidligere proffrytteren fra Grimstad følger Tour de France som ekspert for TV 2 for tredje året på rad.

– I 2009 vant Edvald Gent-Wevelgem, samt en etappe i Giro d'Italia. Han må være ærlig nok med seg selv til å si at dersom han hadde vært like god senere, så hadde han vunnet de rittene på nytt. Han har kjempet om en topp ti-plassering i Roubaix én gang og ble nummer to i VM for åtte år siden Det burde han gjort hele tiden med det potensialet han viste da han var bare 23–24 år gammel, sier Hushovd.

I FRANKRIKE: TV 2-ekspert Thor Hushovd, her på promenaden i Nice for noen dager siden. Foto: Anders K. Christiansen, VG

– Hva gikk galt, sett med dine øyne?

Hushovd har ikke detaljkunnskap om treningsopplegget til Boasson Hagen og synes det er vanskelig å svare skråsikkert.

– Men Team Sky kjørte ham veldig hardt som hjelperytter. I 2012 kjørte han mil etter mil i fjellene for Bradley Wiggins, helt til det gjensto 30 mann. Da har han kapasiteten. Om han hadde vært kaptein i stedet, så ville han sittet der til det gjensto bare 15–20 mann. Det er det jeg savner: Hvor har de beste dagene blitt av?

I Frankrike befinner også sir Bradley Wiggins seg. Han er ekspertkommentator for Eurosport, som også har rettighetene til vise Tour de France.

Wiggins vant rittet i 2012, da han hadde Boasson Hagen som en av sine aller sterkeste hjelperyttere. I dag synes Wiggins det er «litt strengt» å si at nordmannen ikke har nådd potensialet sitt.

– Det er veldig mye forlangt av en utøver når han fortsatt konkurrerer, for han kan plutselig dukke opp og vinne tre etapper her nede, samt den grønne trøya – og da har han gjort alt til skamme. Vi kan ikke si at han ikke har nådd potensialet sitt eller ikke før karrieren er ferdig. Se på ryttere som Jakob Fuglsang og Philippe Gilbert: De vinner sent i karrierene sine. Edvald er ikke ferdig ennå, så hold ut, Norge. Det er ikke over før den feite dama synger, sier Wiggins på spørsmål fra VG – med henvisning til et kjent, engelsk uttrykk.

– Kunne noe vært gjort annerledes med tanke på karrieren hans, slik den har utviklet seg?

– Vel, jeg vet ikke. Han er ikke ferdig ennå. Gi gutten en sjanse! Han er bare 32 år gammel (33 år, red.anm.), la oss gi ham en sjanse, sier Wiggins.

Boasson Hagen er sendt til Frankrike som hjelperytter for NTT-kollega Giacomo Nizzolo i spurtene. I møte med VG bekrefter nordmannen at han har ambisjoner om å komme seg med i et brudd senere i rittet, og at han vil kjempe om etappeseier.

GODE VENNER: Bradley Wiggins (i gult) og Boasson Hagen (foran), her under Tour-en i 2012. Foto: NICOLAS BOUVY / EPA

Boasson Hagen har ikke forandret seg på 13 år i proffsirkuset: Han er fortsatt høflig, lavmælt og unngår gjerne store ord i den ene eller andre retningen.

– Nizzolo har vist seg som den raskeste spurteren på flatmark, da er det bare naturlig at jeg hjelper ham, sier 33-åringen fra Rudsbygd.

– Hushovd og Wiggins er litt uenige om hvorvidt du har nådd det potensialet mange snakket om da du var ung?

– Jeg har jo ikke vunnet de løpene jeg vil vinne ennå. Men forhåpentligvis klarer jeg det en gang senere i karrieren. Det er aldri lett å vinne løp, så jeg må jobbe hardt, sier han.

– Hva er det du ikke har vunnet som du fortsatt drømmer om?

– Mange klassikere, egentlig, samt at flere etappeseire i Tour de France også er et mål. Jeg har ikke lagt opp. Målet er flere seire, lover Edvald Boasson Hagen.

Publisert: 02.09.20 kl. 10:50