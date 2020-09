Tour-favoritten overbeviste: – Vanvittig imponerende

ORCIÈRES-MERLETTE/OSLO (VG) Årets første fjellavslutning i Tour de France endte med en oppvisning fra Jumbo-Visma, som ble perfekt avsluttet av Primoz Roglic (30).

Latvieren Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) var den av bruddrytterne som holdt unna lengst på etappen, men i bunn av stigningen ble han hentet inn.

Dermed var det et felt med alle de største favorittene samlet som startet på den 7,1 kilometer lange stigningen, med en gjennomsnittlig stigning på 6,7 prosent.

Farten ble gradvis skrudd opp av Jumbo-Visma, ledet av Wout van Aert og Sepp Kuss. Dermed var det en gruppe på 16 ryttere som kom sammen opp til mål, hvor det ble en spurt om etappeseieren.

Der var Roglic den klart sterkeste og vant foran Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Guillaume Martin (Cofidis).

– Det var en ganske hard dag. Lagkameratene mine gjorde en god jobb. Jeg var hele tiden i god posisjon og til slutt kunne jeg levere en god spurt, sier Roglic i målområdet på snaut 1900 meters høyde.

Hundre meter unna møtte VG den norske lagkameraten hans, Amund Grøndahl Jansen (26):

– Det er vanvittig imponerende. Han er en fin fyr og det er bare å ta av seg hatten. Han er en utrolig hardtarbeide utøver, og da er det gøy å se at det lønner seg, sier han.

DOBBELT SLOVENSK: Roglic vant foran landsmannen Tadej Pogacar. Foto: Christophe Ena / AP Pool

Grøndahl Jansen gjorde en god jobb med å posisjonere laget inn mot den avsluttende stiningen til Orcières-Merlette. Nordmannen ble kastet inn på det nederlandske laget i tolvte time, da han ble oppringt én uke før Tour de France.

– Jeg har jo ikke forberedt meg noe særlig. Jeg skulle helst hatt flere dager i høyden og helst kjørt Dauphiné også, for å få en skikkelig gjennomkjøring i forkant. Så jeg merker at jeg mangler noen prosent på det å ha løp i bena. Jeg har bare tre løp, der bare Strade Bianchi var skikkelig hardt. Vi får se om det kommer seg utover i Touren, etter en hviledag. Men jeg har ikke forberedt meg optimalt, sier han.

– Vil dere ha den gule trøya tidlig, eller er det greit å vente?

– Vi kan godt vente til den siste tempoen, så slipper jeg gjøre så mye. Da får jeg en fin reise og er godt forberedt til klassikerne etterpå, smiler Grøndahl Jansen.

– Laget da?

– Det beste er nok å ikke ta det for tidlig. Det er veldig fint at vi og Quickstep (som har gul trøye, red. anm.) kan utnytte hverandre for å komme så langt som mulig uten å bruke mer krefter enn nødvendig, sier 26-åringen.

HJELPERYTTER: Amund Grøndahl Jansen, her etter den fjerde etappen tirsdag kveld. Foto: Anders K Christiansen, VG

– Thor Hushovd sa før rittet at dere har en ulempe i form av at dere aldri har vært favoritter til å vinne Tour de France tidligere, og kjent på det presset?

– En gang må være den første. Jeg tror ikke det er det største problemet. Jeg tror ikke det har mye å si, sier den norske Jumbo-Visma-rytteren.

Grøndahl Jansen hadde gjort jobben og falt av teten da lagkamerat Wout van Aert dro og dro med noen kilometer igjen. Sykkelsportens store stjerneskudd imponerte voldsomt igjen - og Jumbo Visma viste muskler på Tourens fjerde etappe.

– Van Aert er jo bare et beist. Det er ingen overraskelse lenger, man vet at han kan mer enn man forventer av en rytter på den størrelsen. Han er jo … et fenomen, mener Grøndahl Jansen.

Tirsdagens avsluttende bakke var den første virkelig harde testen for rytterne med sammenlagtambisjoner i årets Tour de France og Roglic viste for alvor at han er tilbake på topp etter velten som gjorde at han måtte bryte Critérium du Dauphiné for et par uker siden. Fjorårsvinner Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kom inn på syvendeplass på etappen, på samme tid som Roglic.

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) var med inn på oppløpet, men stivnet på de siste hundre meterne og endte på en femteplass. Han beholder likevel ledelsen i sammendraget. Adam Yates (Mitchelton-Scott) er fire sekunder bak franskmannen, mens Roglic er syv sekunder bak.

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) var den eneste av de største sammenlagtfavorittene som tapte tid. Tyskeren kom i mål ni sekunder bak Roglic.

