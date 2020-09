DOBBELT SLOVENSK: Roglic vant foran landsmannen Tadej Pogacar. Foto: Christophe Ena / AP Pool

Overbevisende Roglic raskest på Tourens første fjellavslutning

ORCIÈRES-MERLETTE/OSLO (VG) Årets første fjellavslutning i Tour de France endte med en oppvisning fra Jumbo-Visma, som ble perfekt avsluttet av Primoz Roglic (30).

Simon Zetlitz Nessler

Anders K. Cristiansen

Latvieren Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) var den av bruddrytterne som holdt unna lengst på etappen, men i bunn av stigningen ble han hentet inn.

Dermed var det et felt med alle de største favorittene samlet som startet på den 7,1 kilometer lange stigningen, med en gjennomsnittlig stigning på 6,7 prosent.

Farten ble gradvis skrudd opp av Jumbo-Visma, ledet av Wout van Aert og Sepp Kuss. Dermed var det en gruppe på 16 ryttere som kom sammen opp til mål, hvor det ble en spurt om etappeseieren.

Der var Roglic den klart sterkeste og vant foran Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Guillaume Martin (Cofidis).

– Det var en ganske hard dag. Lagkameratene mine gjorde en god jobb. Jeg var hele tiden i god posisjon og til slutt kunne jeg levere en god spurt, sier Roglic i seiersintervjuet vist på Eurosport.

På det nederlanske laget sykler også Amund Grøndahl Jansen, som gjorde en god jobb med å posisjonere laget inn mot den avsluttende stiningen til Orcières-Merlette

Bakken var den første virkelig harde testen for rytterne med sammenlagtambisjoner i årets Tour de France og Roglic viste for alvor at han er tilbake på topp etter velten som gjorde at han måtte bryte Critérium du Dauphiné for et par uker siden. Fjorårsvinner Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kom inn på syvendeplass på etappen, på samme tid som Roglic.

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) var med inn på oppløpet, men stivnet på de siste hundre meterne og endte på en femteplass. Han beholder likevel ledelsen i sammendraget. Adam Yates (Mitchelton-Scott) er fire sekunder bak franskmannen, mens Roglic er syv sekunder bak.

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) var den eneste av de største sammenlagtfavorittene som tapte tid. Tyskeren kom i mål ni sekunder bak Roglic.

FORTSATT I GULT: Julian Alaphilippe fikk det tøft på de siste hundre meterne, men beholdt den gule ledertrøyen. Foto: STEPHANE MAHE / AFP

Tidligere har gjerne den første uka i Tour de France vært spurternes uke, men i år kom den første fjelletappen allerede på den andre etappen til Nice. Der tok Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) over den gule ledertrøyen og det franske hjemmehåpet hadde dermed noe å forsvare før den fjerde etappen til skistedet Orcières-Merlette.

Stigningen opp til målbyen ble brukt flere ganger i Tour de France på 70- og 80-tallet, men hadde ikke vært i bruk siden en bakketempo hadde avslutning der i 1989. Til årets Tour hadde man altså igjen funnet tilbake til bakken på 7,1 kilometer à 6,7 prosent.

Tidlig på etappen gikk et brudd med seks ryttere, hvor Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) var best plassert i sammendraget, snaut fire minutter bak Alaphilippe. Hovedfeltet lot dem heller aldri få et stort forsprang og ga dem på det meste fire minutter.

I bruddet var Nils Politt (Israel Start-Up Nation) først over den innlagte spurten, mens det bak i feltet var mulighet for et trøyeskifte i poengkonkurransen. Dessverre for Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) ble det ikke fullklaff og han endte på plassen bak mannen i den grønne trøyen, Peter Sagan. Bedre gikk det for Sam Bennett, som vant spurten i feltet. Dermed er nå Sagan og Bennett helt likt med 83 poeng, mens Kristoff har 80 poeng. Sagan vil fremdeles bære poengtrøyen siden han er best plassert i sammendraget, men det er ventet en massespurt på onsdagens etappe til Priva. Dermed har Kristoff en mulighet til å ta tilbake den grønne trøyen om han skulle få fullklaff.

Publisert: 01.09.20 kl. 17:42 Oppdatert: 01.09.20 kl. 18:20

