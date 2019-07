VINNERE: Jumbo-Visma under søndagens lagtempo. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

Norsk etappeseier på lagtempoen i Tour de France

BRUSSEL/OSLO (VG) Amund Grøndahl Jansens (25) Jumbo-Visma var overlegne på lagtempoen, men nordmannen hang ikke med helt inn, dermed får han ikke den hvite trøya.

Jumbo-Visma var favoritter til å vinne lagtempoen, og Amund Grøndahl-Jansen gjorde en voksen jobb for laget, men falt av noen kilometer før mål, etter å ha brent mye krefter for at Steven Kruijswijk får sekunder å gå på i sammendraget.

Etapperesultat 1. Jumbo-Visma 28:57 2. Ineos +20 3. Deceuninck-Quick Step +21 4. Sunweb +26 5. Katusha-Alpecin +26 6. EF Education First +28 7. CCC +31 8. Groupama-FDJ +32 9. Bahrain-Merida +36 10. Astana +41 Vis mer vg-expand-down

Hadde han vært med til mål hadde han tatt over den hvite trøya, men ifølge han selv hadde han ikke en sjanse til å henge med.

– Vi kjørte knallhardt, og jeg var helt kjørt etter ti kilometer. Da fikk jeg det fullstendig etter halvkjørt løp, men vi vinner, hva gjør vel det, da? Det blir ikke mye bedre enn det her, smilte han til TV 2, før han gikk videre til podiet.

I målområdet ble han overøst med gratulasjoner av lagkameratene sine.

– Han har gjort jobben sin for at dette laget vinner lagtempoen, slår TV 2-ekspert Johan Kaggestad fast.

Jumbo-Visma vant med hele 20 sekunder ned til INEOS. Quick Step ble nummer tre, de var kun ett sekund bak INEOS

– Det er en utklassingsseier for Grøndahl-Jansens lag, sa TV 2s Christian Paasche, som påpekte at 25-åringen som hjelperytter ble ofret.

Grøndahl-Jansens lagkamerat Mike Teunissen fortsetter i gul trøye med seieren søndag.

Fjorårsvinner Geraint Thomas var involvert i et uhell lørdag, men hevdet at han ikke kjente noe til den smellen søndag.

– Jeg synes vi kjørte bra, vi må være fornøyd med dette, sa INEOS-rytteren etter målgang, før Jumbo-Visma startet sitt vinnerløp.

