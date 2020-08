MØRKE SKYER: Verdensmesterskapet i sykkel har levd farlig i flere måneder, men nå er det avgjort: Regnbuetrøyen vil ikke bli delt ut i Sveits i slutten av september. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Sykkel-VM i Sveits avlyst – UCI leter etter ny arrangør

Årets sykkel-VM i Agile-Martigny ryker etter innstrammede coronatiltak i Sveits, men UCI holder likevel døren på gløtt for et mesterskap i 2020.

– Det kan ikke komme som noen overraskelse for noen, sier Hans Falk, sportssjef i Norges cykleforbund til VG.

Han sier det norske landslaget har vært forberedt mentalt på denne beskjeden i flere uker.

– Men det er selvsagt alltid kjedelig å få den endelige avgjørelsen. Det er mange som hadde gledet seg til mesterskapet, med forhåpninger om gode resultater, sier han, og trekker fram fjorårets gjennombrudd Carl Fredrik Hagen som en som kunne hevdet seg i Sveits.

– Skuffet

Det har vært forbudt med offentlige arrangementer med mer enn 1000 deltakere i alpelandet. Onsdag valgte sveitsiske myndigheter å forlenge forbudet fram til 1. oktober. Det var kroken på døra for et verdensmesterskap i sykkel.

– Vi er skuffet. Vi har jobbet i to år for å levere dette fantastiske arrangementet, sier presidentene for arrangementet, Grégory Devaud og Alexandre Debons i en pressemelding.

Hele 45 land er dessuten underlagt karantene for innreise til Sveits fra 8. august. Det ville fratatt mange av deltakerne muligheten til å delta. Hele 1200 utøvere, alt fra juniorer til eliteutøverne fra 90 nasjoner, skulle i utgangspunktet deltatt i mesterskapet

Det var planlagt elleve øvelser over åtte dager og det ville blitt nærmest umulig å etterleve reglene om sosial distanse, heter det blant annet i en pressemelding på VM-arrangørenes nettsted.

Den norske sportssjefen synes spesielt synd på de yngre syklistene som hadde U23-rittene som årets store mål etter at «ungdommens Tour de France», Tour de l’Avenir, også ble avlyst tidligere i år.

– De har ikke noe annet å se frem til internasjonalt, så det er en situasjon som er ganske vanskelig å håndtere for de yngre med få ritt. Jeg skjønner at det er mange som er skuffet for at de ikke får vise hva de kan i et VM, sier Falk, og legger til:

– Men det er ingen katastrofe. Det finnes verre ting enn at et mesterskap ikke gjennomføres.

BEHOLDER TRØYEN? Danske Mads Pedersen vant VM-landeveisrittet i fjor. Nå kan han trolig få beholde regnbuetrøyen lengre enn forventet. Her feirer han seier på den 2. etappen av Polen rundt tidligere i sommer. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL / PAP

Håp likevel?

Onsdag ettermiddag kontret derimot det internasjonale sykkelforbundet UCI med en pressemelding der de skriver at de er på leter etter en alternativ arrangør.

«UCI jobber med å finne et alternativ for å forsikre at 2020-utgaven av verdensmesterskapet likevel kan finne sted», skriver de.

Ønsket skal være å finne en arrangør i Europa på de oppsatte datoene 20. til 27. september, med noen lunde lik løypeprofil som den i Sveits.

De lover å komme med en avklaring innen 1. september.

