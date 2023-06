Peter Sagan er dømt til tre måneders betinget fengsel for fyllekjøring på scooter.

Avis: Sagan dømt til betinget fengsel for fyllekjøring

Sykkelstjernen Peter Sagan straffes med tre måneders betinget fengsel etter å ha kjørt en scooter i ruspåvirket tilstand i Monacos gater.

Det melder Monaco-Matin. Ifølge lokalavisen skal Sagen ha kjørt rundt på scooteren med alkohol i blodet på morgenen 12. mai.

Sagan ble også tatt for promillekjøring i 2021.

– Klokken var 11.35 om formiddagen da politiet la merke til den risikable og farlige oppførselen til sjåføren, står det i dommeren.

Peter Sagan skal ha prøvd å parkere scooteren da politiet la merke til at han ikke var helt edru. Han ble bedt om å puste inn i en alkometer og måtte deretter bli med til stasjonen.

Ifølge dommeren hadde Sagan forklart at han hadde vært på en nattklubb kvelden før og at han hadde lagt seg klokken tre på natten. Slovakens forsvarer forklarer at Sagan nettopp hadde returnert til Monaco fra USA.

– I en tilstand av tretthet, hovedsakelig knyttet til jetlag og seks timers søvn, trodde han ikke at han ikke var full, sa advokat Thomas Giaccardi.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen fikk Sagan, som ikke var til stede i rettssalen onsdag, inndratt førerkortet i tre måneder. (NTB)

