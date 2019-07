FØRST: Egan Bernal ble etappevinner etter at rittet ble stanset. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Tour de France-etappe stanset på grunn av jordras: – Katastrofe

28 kilometer før mål fikk rytterne beskjed om at den 19. etappen blir stoppet. Tidene fra toppen av 2770 meter høye Col de L’Iseran blir stående.

Det bekrefter Tour de France-arrangøren på i sine kanaler.

Vanvittige TV-bilder fanget opp at tidligere toppsyklist Dag-Otto Lauritzen, på jobb for TV 2, måtte løpe unna et nytt jord- og steinras som kom nedover fjellsiden på direktesendt TV.

– Pass deg Toby, ropte Lauritzen til sin kameramann, Torbjørn Pedersen.

Flere personer stod og filmet det som foregikk.

– Det er litt panikk, og det smeller oppe i fjellene. Det kommer masser med vann, stein og jord ned så vi måtte få flyttet noen av bilene. Nå holder vi på å snu for å komme i trygghet oppe i Val Val-d'Isère. Dette er faktisk farlig, rapporterte Lauritzen.

Dramatisk

Da rytterne hadde 40 kilometer igjen til mål, fikk TV-seerne se bilder fra toppen av Col de L’Iseran, hvor Dag-Otto Lauritzen var på plass.

Regn, sludd, hagl og flere centimeter med snø skapte forhold som så alt annet enn egnet ut for å sykle nedover.

Litt lenger ned hadde det gått et skikkelig jordras.

– Dette er verre enn verst. Rundt 13 kilometer før mål har hele fjellsiden nærmest rast sammen, rapporterte den tidligere toppsyklisten.

– Det er katastrofe, sa TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

– Det er rett og slett en naturkatastrofe, sa Lauritzen.

– Hadde det kommet litt senere hadde det rett og slett vært livsfarlig, sa Hushovd.

TV 2 sitt team med Dag-Otto måtte snu og kjøres i sikkerhet oppover fjellsiden, meldte TV-profilen under sendingen.

– Dette er det mest dramatiske vi har kommentert i Tour de France, det er det ingen tvil om, slo Kaggestad fast.

– Det er det villeste, sa Paasche.

Får konsekvenser for sammendraget

Da hadde allerede Egan Bernal rykket fra resten av sammenlagtfavorittene.

Tour de France sammenlagt etter etappe 19 (uoffisielt) Bernal Alaphilippe +0.25 Thomas +1.16 Kruijswijk +1.18 Buchmann +1.45 Landa +4.25 Uran +5.04 Quintana +5.11 Barguil +6.31 Valverde +7.15) Vis mer

Bak røk strikken skikkelig for Julian Alaphilippe, som tapte mye tid opp mot Tourens høyeste punkt, 2770 meter over havet.

Bernal leder nå Tour de France – uoffisielt med 25 sekunder ned til Alaphilippe.

– Skal vi være litt nøkterne, så synes jeg det er helt rettferdig å stoppe rittet på Col de L’Iseran, mente Kaggestad.

Resultater – Tour de France etappe 19 Bernal Yates Barguil De Plus Kruijswijk Thomas Buchmann Nibali Vis mer

Flere av rytterne virket imidlertid langt fra fornøyd etter det som hadde skjedd.

EF Education First-rytter Rigoberto Uran gestikulerte mot kamera etter avgjørelsen.

Litt senere fanget kameraene opp Julian Alaphilippe, som var tydelig sint da han satte seg i lagbilen.

Publisert: 26.07.19 kl. 16:45 Oppdatert: 26.07.19 kl. 17:06