FIKK DET TØFT: Alexander Kristoff klarte akkurat ikke å hevde seg i spurten i den første etappen. Her fra vårens utgave av Flandern Rundt. Foto: DAVID STOCKMAN / BELGA

Favorittfall i Tour de France-åpningen - Kristoff nummer fire

Publisert: 07.07.18 15:35 Oppdatert: 07.07.18 15:48

SYKKEL 2018-07-07T13:35:01Z

FONTENAY-LE-COMTE (VG) Sammenlagtfavorittene Chris Froome (33), Richie Porte (33) og Nairo Quintana (28) fikk alle enorme problemer like før mål i Tour de France-åpningen. Fernando Gaviaria (23) tok seieren og Alexander Kristoff (31) kom akkurat ikke på pallen.

De første 190 kilometrene gikk anstendig for seg, men en drøy mil før målgang ble det en velt langt bak i feltet. Alexander Kristoff lå langt bak, men var akkurat på rett side da en rytter gikk i bakken og stoppet halve feltet.

Resultater etappe 1 (201 km) Resultater etappe 1: 1. Gaviria (QST)

2. Sagan (BOH)

3. Kittel (TKA)

4. Kristoff (UAE)

5. Laporte (COF)

6. Groenewegen (TLJ)

7. Matthews (SUN)

8. Degenkolb (TFS)

9. Fuglsang (AST)

10. Majka (BOH)

Det var ikke BMC-rytter Richie Port, en av de virkelig store sammenlagtfavorittene, som tapte mange sekunder i en avgjørende del av etappen.

Og så begynte det virkelig kaoset.

For enda litt nærmere mål klarte ikke Chris Froome (Sky) å holde seg i veibanen, han ble presset ut og falt over sykkelen og ut på jordet.

Og like etter stod Nairo Quintana (Movistar) på siden av veien, han måtte plutselig bytte sykkel og tapte over minuttet - under tre kilometer fra mål.

– Det var litt kaos de siste ti kilometrene, men vi klarte å begrense skadene, sier Sky-rytter Geraint Thomas til TV 2.

Dermed hadde tre av de virkelig store sammenlagtfavorittene store problemer alt på tourens første dag. Kristoff ble på sin side snytt for tredjeplassen av Marcel Kittel.

– En topp tre-plassering i Tour de France er bra, ingen tvil om det, men det er jo ikke noe jeg kommer til å huske siden jeg har vunnet to etapper. Det er en fin start for min del, men jeg manglet litt sprut i beina og var stokk stiv. Det ble for tungt når vi begynte å gå opp igjen, sier Alexander Kristoff til TV 2 - selv om han altså så vidt ble nummer fire.

Froome og Port kom i mål 54 sekunder bak vinneren og Quintana kom 1.05 bak vinneren - og alle fikk en elendig start på Tour de France. UCI-rytteren Fernando Gavaria knuste alle i spurten og starter morgendagens etappe med den gule ledertrøyen.

Etappen gikk fra Noirmoutier-en-l'Île til Fontenay-le-Comte på den franske vestkysten.

Alexander Kristoff (UAE) har ikke hatt sin beste sesong så langt og mente i forkant av Tour-åpningen at han hadde gått litt under radaren. I forkant av den første etappen ble han ikke trukket frem som en av de store favorittene til seier.

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) og den 24 år gamle debutanten Amund Grøndahl Jansen (LottoNL-Jumbo) var begge hjelperyttere for henholdsvis Mark Cavendish og Dylan Groenewegen - to av de virkelige favorittene før Tour-åpningen.

– Det var veldig fint, men det sprakk opp litt de siste fem-seks kilometrene. Jeg var litt kjørt og Cavendish det samme, jeg skulle gjerne hadde enda litt bedre bein, sier Edvald Boasson Hagen til TV 2 etter etappen.

VG kommer tilbake med mer!