I UNGDOMSTRØYEN PÅ LÅN: Tobias Foss fikk sykle et par etapper i ungdomstrøyen tidligere i Giro d’Italia. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Foss etter halvkjørt Giro d’Italia: − Mulig å matche de beste i fremtiden

Tobias Foss (23) har etter en solid start fått kapteinsansvaret i Jumbo-Visma i Giro d’Italia. Nå ser han oppover på sammenlagtlisten og øyner en etappeseier.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Jumbo-Visma kom til Giro d’Italia med George Bennett som lagts antatt beste kort i sammendraget, men newzealenderen har ikke fått det til å stemme så langt. Foss har vært bedre enn Bennett på alle klatreetappene så langt og åpnet med en tredjeplass på den den innledende tempoetappen.

Etter ti dager og foran rittets første hviledag – tirsdag – er Foss på en 18. plass sammenlagt, 2 minutter og 23 sekunder bak sammenlagtleder Egan Bernal.

– Det har vært en god erfaring. Det har vært et par realitetssjekker hvor jeg har fått bekreftet hvor lista ligger, men jeg er godt fornøyd med at jeg ikke er for langt unna. Jeg vet jeg har potensial til å ta noen prosent til og at det er mulig å matche de beste en gang i fremtiden. Nå ønsker jeg å komme gjennom her, evaluere og så sette mål ut fra det, sier Foss til VG.

23-åringen har flere ganger gjort det klart at det er i de største etapperittene, som treukersrittene Giro d’Italia, Tour de France og Vuelta a España (ofte bare kalt «Grand Tours»), han ønsker å kjempe i toppen.

Foss vant «ungdommens Tour de France», Tour de l’Avenir, som første nordmann i historien i 2019. Der var han på sitt beste mot slutten av rittet og Foss tror det også kan bli tilfellet i årets Giro d’Italia.

– Jeg føler det har vært mitt ess i ermet når det har vært en stor påkjenning for kroppen. Jeg tar én dag av gangen, men jeg er ganske sikker på at jeg skal klare å matche teten bedre når det blir mer seigere avslutninger utover i rittet, sier han.

Giro d’Italia etter 10 av 21 etapper 1. Egan Bernal

2. Remco Evenepoel + 0.14

3. Aleksandr Vlasov + 0.22

4. Giulio Ciccone + 0.37

5. Attila Valter + 0.44

6. Hugh Carty + 0.45

7. Damiano Caruso + 0.46

8. Dan Martin +0.52

9. Simon Yates + 0.56

10. Davide Formolo + 1.02

...

18. Tobias Foss + 2.23 Vis mer

Foss har gode muligheter til å nærme seg en topp-ti-plassering i sammendraget hvis han skulle klare det. Dag Erik Pedersen (nummer ti i 1984) er den eneste nordmannen som har blitt topp i Giro d’Italia tidligere, mens Carl Fredrik Hagen i 2019 satte en norsk bestenotering i et treukersritt da han syklet inn til åttendeplass i Vuelta a España.

– Vi må bare se an sammendraget. Jeg skal gå ut og gi full gass hver dag. Kommer jeg meg til tempoen uten å ha tapt for mye tid, tror jeg det skal være mulig å ta halvannet minutt på mange av de rundt meg, sier en offensiv Foss.

– Jeg skal komme godt gjennom neste bolk frem til hviledagen om én uke nå og så virkelig gi gass den siste blokken. Da skal alle fyrstikker brennes, sier Foss.

GOD POSISJON: Tobias Foss sier at han har funnet en veldig god posisjon på temposykkelen, noe han også viste da han ble nummer tre på den innledende tempoetappen bak Filippo Ganna og Edoardo Affini. Foto: LUCA BETTINI / AFP

De siste fyrstikkene skal etter planen brennes på den avsluttende tempoetappen inn til Milano.

– Er det mulig med seier på tempoetappen?

– Jeg tror det skal være mulig å matche en litt sliten Ganna på slutten. Jeg er veldig sugen på den tempoetappen og det er min største mulighet til å ta en etappeseier.

Foss kjørte også fjorårets Giro d’Italia, men måtte trekke seg etter den første hviledagen etter at lagkameraten Steven Kruijswijk testet positivt for covid-19.

– Du blir smånervøs frem til man får resultatet. Sammenlagtresultatet er helt ålreit så langt, men det jeg virkelig ønsker er å få kjøre en hel Grand Tour, sier Foss.