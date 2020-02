DANSK STJERNE: Jakob Fuglsang er en av Danmarks største idrettstjener. Her sykler han i gul ledertrøye under Criterium du Dauphiné. Til venstre er den italienske legen Michele Ferrari under en rettssak i Bologna i 2004. Foto: AP og AFP

Dopingjegere bekrefter Fuglsang-rapport: – Lekkasjen dypt beklagelig

Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) erkjenner at de mottok opplysninger som indikerte at Jakob Fuglsang (34) samarbeidet med Michele Ferrari (66), men at man aldri har bedt UCI sanksjonere mot den danske sykkelstjernen.

Det kommer frem i en pressemelding som antidopingorganisasjonen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) sendte ut onsdag ettermiddag.

Da hadde det gått tre dager siden VG, Politien og DR omtalte hvordan Jakob Fuglsang ble koblet til den livstidsutestengte dopinglegen Michele Ferrari i en hemmeligstemplet rapport.

CADF ønsket først ikke å kommentere opplysningen. Men etter en stor medieinteresse over hele Europa de siste dagene, skriver organisasjonen blant annet dette i dag:

«I lys av offentliggjøringen av spesifikke dokumenter, kan CADF bekrefte det følgende: CADF mottok informasjon om potensielle brudd på dopingreglene, og engasjerte etteretningsselskapet Sportradar for å utføre ytterligere undersøkelser av påstandene for å fullføre saksdokumentene til CADF».

CADF skriver deretter at de behandlet informasjonen med ekstrem varsomhet og at organisasjonen aldri delte den med en tredjepart.

«CADF beklager dypt at rapporten ble lekket, og gjennomfører en granskning av for å finne ut av hvordan dokumentene ble lekket, og for å hindre at det skjer igjen».

Antidopingorganisasjonen til UCI avslutter deretter pressemeldingen:

«CADF bekrefter at etter en nøye gjennomgang av alle elementene som har vært tilgjengelig, så har man ikke sendt rapporten videre til UCI for igangsetting av en disiplinærsak mot enkeltutøvere eller lag».

Astana og Jakob Fuglsang har de siste dagene nektet for et samarbeid med Michele Ferrari. Det samme har den italienske dopinglegen hevdet. Ferrari skal tidligere ha behandlet en lang rekke ryttere fra Astana, inkludert lagsjef Alexandre Vinokourov da han var aktiv, har italienske medier skrevet.

NAVNGIS: Dette er en faksimile fra den 24 sider langerapporten CADF bestilte fra et eksternt selskap Foto: faksimile

I rapporten som CADF bestilte av et eksternt selskap heter det derimot at «Etterretning indikerer at Astana Pro Team-rytteren Jakob Fuglsang er under Michele Ferraris dopingprogram, og at lagkameraten Aleksej Lutsenko var til stede under minst ett møte mellom de to i Nice/Monaco» heter det blant annet i rapporten.

Deretter sto det:

«CADF har bidratt med informasjon som indikerer at Michele Ferrari fortsatt er involvert i å dope utøvere på Astana Pro Team, og skal ha reist til Monaco og andre lokasjoner for å møte sykkelryttere».

