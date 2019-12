REPEAT? Egan Bernal (22, i gul trøye) ble den yngste Tour de France-vinneren på 110 år i 2019. 2020-løypen er som skreddersydd for den unge colombianeren. Foto: Pete Goding / GodingImages

Derfor dropper nordmennene Tour de France

Neste Tour de France vil trolig gå uten de største norske profilene, men en av dem - Carl Fredrik Hagen - tror likevel rittet vil bli av den spesielle sorten.

Nå nettopp

Den norske Lotto Soudal-rytteren Carl Fredrik Hagen (27) fikk sitt store gjennombrudd med topp 10-plassering i Vuelta a Espana i 2019, og det var derfor mange som trodde han ville få sjansen i Frankrike neste år. Slik gikk det ikke, for nordmannen ville heller satse på å hevde seg i OL - som går noen få dager etter Tour de France er over.

– Jeg ga uttrykk for at jeg ville være godt forberedt for det (OL), og i og med at Lotto Soudal har utrolig mange sterke ryttere for Touren med Ewan, Gilbert, Wellens, De Gendt, pluss hjelperyttere, så passer det best for alle parter å sette meg på Vuelta og Giro, sier Hagen til VG, og legger til:

– Det er kjempespennende for meg og overhodet ingen nedtur. To Grand Tours på ett år er en stor utfordring, og noe jeg vil vokse av, så blir jeg enda bedre rustet for Tour de France i fremtiden, forklarer Oppegård-karen videre.

Alexander Kristoff planlegger også å droppe Tour de France, for første gang siden 2012.

– Vi har tre sprintere, så vi blir fordelt rundt på Grand Tours. I år kjører jeg Giroen. Jeg skal ikke til Tour de France. Det blir nytt for meg, men jeg ser frem til det, sier han til TV 2.

OL-HÅP: Carl Fredrik Hagen er et av Norges største håp i en knallharde OL-løypa i Tokyo neste år. Foto: Heiko Junge

Rett inn i fjellene

Så antall norske ryttere på startstreken på den første Tour-etappen, 27. juni, vil trolig være færre enn vanlig. Etappen er i tradisjon tro en spurtetappe, og en av feltets raskeste menn vil etter alt å dømme sitte i gul trøye etter etappen som både starter og slutter i Nice.

Også etappe to starter og slutter i Nice, men den er mye brattere enn etappen i forveien. Rytterne smeller nemlig rett inn i den sørlige delen av alpene, og de største sammenlagtkanonene kan teste hverandre allerede på dag to.

– Det er ikke noen tvil om at rittet vil sette seg tidlig, og man vil se hvem som vil kjempe for sammendraget ganske fort. Det er veldig spesielt at fjellene kommer så fort, sier Hagen, som har studert løypen nøye til tross for at han ikke skal kjøre rittet.

Resten av den første uka går i litt roligere terreng, med kuperte og flate etapper. Det er der en Edvald Boasson Hagen, som etter planen skal til Frankrike, har sine største muligheter.

– Men annet enn det er det ikke veldig mange muligheter i år. Da løypa ble sluppet var det flere spurtere rundt meg som sa «oi», og ikke alle tenkte på Tour de France som hovedmål lenger. Og om verdens raskeste menn ikke er med, så er det åpenbart større sjanser for de som er der, sier han.

En av de raske mennene som har prioritert Giro d’Italia i stedet er Dylan Groenewegen. Det betyr at nederlenderens trofaste norske opptrekker Amund Grøndahl Jansen trolig også blir å se i Italia fremfor Frankrike i 2020.

MER JUBEL? Da Alexander Kristoff krysset målstreken først på Champs-Élysées i 2017 var de aller største spurterne allerede ute av rittet. Carl Fredrik Hagen tror vi kan få et lignende scenario i 2020 på grunn av den harde løypa, men da vil det ikke være Kristoff som strekker armen i været. Han skal nemlig droppe Touren i år. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Ligner Bergen-tempoen

To Pyrenee-etapper venter før første hviledag, og så er det igjen noen flate og kuperte etapper inn mot tourens andre alpebesøk. Der blir det tre knallharde dager i fjellene, før en inneklemt spurtetappe tar rytterne inn til den avgjørende bakketempoen opp La Planche Des Belles Filles.

Det var den bakken som skilte klinten fra hveten tidlig i årets Tour, og på en tempoetappe opp den siste råbratte knekkeren kan sekundene tikke fort. Etappen kan absolutt sammenlignes med VM-tempoen fra Bergen i 2017, som Tom Dumoulin vant.

– Den er ikke helt ulik! Den har en flat inngang, før den går slakt oppover mot en bakkefinish. Det blir veldig viktig å spare krefter til slutten der, sier Hagen.

At det er en bakketempo, og ikke en tradisjonell flat tempoetappe er gode nyheter for ryttere som regjerende vinner Egan Bernal.

Sjarmøretappen inn til Paris er 19. juli. Så gjenstår det og se hvor mange nordmenn som krysser streken der.

Her kan du se hele løypa for Tour de France 2020.

KARTET: Slik går Tour de France 2020. Foto: Letour.fr

Publisert: 26.12.19 kl. 13:50

Mer om