Kristoff-nedtur i Tour-åpningen – overraskelseseier til Teunissen

BRUSSEL/OSLO (VG) Alexander Kristoff (32) hadde vinnersjanser på den første etappen av årets Tour de France, men klarte ikke å kjempe om seieren da det gjaldt som mest.

Oppdatert nå nettopp







Resultat, 1. etappe 1) Mike Teunissen, Nederland (Jumbo-Visma) 4.22.47, 2) Peter Sagan, Slovakia (Bora) samme tid, 3) Caleb Ewan, Australia (Lotto Soudal) s.t., 4) Giacomo Nizzolo, Italia (Dimension Data) s.t., 5) Sonny Colbrelli, Italia (Bahrain Merida) s.t., 6) Michael Matthews, Australia (Sunweb) s.t., 7) Matteo Trentin, Italia (Mitchelton-Scott) s.t., 8) Oliver Naesen, Belgia (AG2R) s.t., 9) Elia Viviani, Italia (Deceuninck-QuickStep) s.t., 10) Jasper Stuyven, Belgia (Trek) s.t. Norske: 14) Alexander Kristoff (UAE Emirates) s.t., 15) Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma) s.t., 32) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 0.20 min. bak, 62) Odd Christian Eiking (Wanty) 1.10, 106) Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) 1.28, 153) Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates) 2.21. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

På forhånd mente den norske UAE-rytteren at oppløpet med slak oppoverbakke de siste 500 meterne, det som i sin tid var perfekt for Thor Hushovd, ikke passet de aller raskeste spurterne som Dylan Groenewegen, Elia Viviani og Caleb Ewan.

– Det er ikke toppfarten det står på, men styrken, var budskapet til Alexander Kristoff overfor VG og andre norske medier fredag, dagen før dagen.

les også Disse Tour-etappene kan ende med norsk seier

– Som jeg fryktet

Det gikk imidlertid ikke veien for Kristoff.

Da spurten gikk, klarte han aldri å avansere til teten. UAE-rytteren endte til slutt på en skuffende 14. plass.

– Jeg hadde ikke helt beina på slutten. Det ble for seigt og jeg fant ikke en god vei. Jasper (Philipsen) hjalp fra kilometermerket, men holdt på å tryne inn i gjerdet, så da mistet jeg momentum. Jeg hadde ikke beina heller på slutten til å hamle opp med de beste, så det ble ikke som jeg drømte, men kanskje som jeg fryktet, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff ble uansett beste nordmann. På plassen bak endte den norske Jumbo-Visma-rytteren Amund Grøndahl Jansen.

Vi fulgte etappen i vårt Tour de France-senter!

les også Kona til Cavendish raser etter Tour-vraking: – Feiginger

Dramatisk avslutning

Grøndahl Jansen kunne imidlertid juble, for etappen ble vunnet av overraskelsesmannen og Grøndahl Jansen-lagkompis Mike Teunissen.

Han er egentlig sisteopptrekker for spurtkanon Groenewegen, men da den virkelig store Jumbo-Visma-stjernen gikk i bakken med 1,6 kilometer igjen, så Teunissen muligheten til å gå selv.

Det måtte målfoto til for å avgjøre at den nederlandske 26-åringen var foran spurtstjerne Peter Sagan.

SENSASJON: Mike Teunissen (t.h.) krysser mållinjen akkurat foran Peter Sagan. Helt til venstre kan du skimte Alexander Kristoff. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

– Jeg kan ikke tro det. Vi har jobbet i uker og måneder for at Dylan (Groenewegen) skulle komme hit og ta den gule trøyen. Så gikk han i bakken med en og en halv kilometer igjen, og jeg tenkte at «jeg er fortsatt her og fortsatt fresh». Da gikk jeg for det, sier Teunissen i et TV 2-sendt vinnerintervju, og fortsetter:

– Det er en rar dag, men jeg håper Dylan også kan smile av det i slutten av dagen. Det kommer til å ta meg noen dager å forstå dette. Man kan drømme om å vinne en etappe, og så gikk det. Det er ganske kult.

Lotto-Soudals Caleb Ewan endte som nummer tre.

Trøyene etter 1. etappe Gul: Mike Teunissen Grønn: Mike Teunissen (Peter Sagan nr. 2) Hvit: Caleb Ewan Polka dot: Greg Van Avermaet Vis mer vg-expand-down

les også Ekspertene uenige om Tour-favoritt: – Vidåpent

PS: Jakob Fuglsang gikk i bakken med litt under 20 km igjen og pådro seg blant annet et kutt ved øyet. Den danske Astana-rytteren, som er blant kandidatene til å vinne hele Touren, har fått klarsignal av legen til å stille til start på søndagens tempoetappe.

VG kommer tilbake med mer!

SKADET: Jakob Fuglsang. Foto: POOL / REUTERS

Publisert: 06.07.19 kl. 16:52 Oppdatert: 06.07.19 kl. 17:28