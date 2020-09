VANT: Nans Peters vant den åttende etappen i Tour de France. Her fra fjorårets Giro d’Italia. Foto: LUK BENIES / AFP

Franskmann tok karrierens største seier på tøff fjelletappe

Nans Peters (26) kjørte fra alle bruddkameratene og kunne i ensom majestet juble for seier på den åttende etappen i Tour de France.

Kampen om etappeseieren stod mellom Ilnur Zakarin (CCC) og Nans Peters (AG2R La Mondiale), som kjørte fra resten av bruddet på 13 rytterne opp Port de Balés. I utforkjøringen kjørte Peters fra russeren og ledet med rundt 40 sekunder inn i Col de Peyresourde.

På det nærmeste var Zakarin bare ti sekunder bak, men mot toppen økte Peters igjen og hadde dermed full kontroll på seieren i utforkjøringen ned til målbyen Loudenvielle.

Seieren er kun Peters’ andre proffseier i karrieren. Den første seieren kom på en lignende etappe i Giro d’Italia i fjor, hvor han også kom alene til mål.

Den åttende etappen i årets Tour de France tok rytterne inn i Pyreneene, hvor rytterne skulle over tre tøffe fjell.

Etappen startet imidlertid i lett terreng og et brudd på 13 ryttere fikk gå av gårde etter noen kilometers kjøring.

Blant dem var mannen i klatretrøyen, Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), som sikret seg ti nye klatrepoeng på Col de Menté. Opp den samme stigningen måtte Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) bryte rittet. Italieneren kom inn i Tour de France i kjempeform, men har slitt med mageproblemer.

Det kan bety flere muligheter for Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) de neste to ukene. Nordmannen har kjørt som hjelperytter for Nizzolo i massespurtene så langt i rittet, men fikk sjansen selv på fredagens etappe og imponerte der med å bli nummer to.

Opp den neste stigningen, Port de Balès, ble det raskt tungt for Cosnefroy. Ilnur Zakarin (CCC) og Nans Peters (AG2R La Mondiale) skilte seg ut som de sterkeste i bruddet, mens Jumbo-Visma satt opp en høy fart i feltet. Halvveis opp måtte Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) slippe, tilsynelatende med smerter i ryggen.

Franskmannen var blant de største favorittene til å vinne årets Tour de France, men med lørdagens tidstap er han etter alle solemerker ute av kampen om seieren.

Publisert: 05.09.20 kl. 17:39

