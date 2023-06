HØY FART: Alexander Kristoff (t.v.) og danske Jonas Gregaard sykler begge Tour de France for Uno-X i sommer.

Norsk Tour-sjef livredd for dødsulykke: − Min største frykt

ENSJØ (VG) Samtidig som sykkelverden sørger, så frykter Uno-X-sjef Jens Haugland (39) det verste for sine egne ryttere.

Haugland leder Uno-X-laget som deltar i årets Tour de France – som det første fra Norge noensinne.

– Min aller største frykt er å måtte ringe hjem til en mamma eller pappa, sier Haugland til VG.

Han lar ordene henge i luften. Han trenger ikke si mer.

Gino Mäder (26) omkom etter en fryktelig velt i Sveits rundt i forrige uke.

Les også De døde på sykkelen RODEZ/OSLO (VG) Antoine Demoitie (25) måtte bøte med livet under Gent-Wevelgem forrige helg.

Farten skal ha vært på over 100 kilometer i timen da det gikk galt i en utforkjøring like før målgang i oppkjøringen til Tour de France.

– Frykten min er dessverre en del av det å drive i sykkelsporten. Men man kan ta noen grep som begrenser risikoen, sier Haugland.

– Hva da?

– Løypesetting. Barrierer. Publikum. Men det er vanskelig siden hastigheten er så høy, så det vil alltid være et element av risiko.

Info Utvalg av ryttere som har omkommet under trening eller ritt siste 50 år Knud Enemark Jensen (DAN), 1960

Alesssandro Fantini (ITA), 1961

Tom Simpson (ENG), 1967

Valentin Uriona (SPA), 1967

José Samyn (FRA), 1969

Radames Trevino (MEX), 1970

Jean-Pierre Monseré (BEL), 1971

Manuel Galera (SPA), 1972

Juan Manuel Santisteban (SPA), 1976

Karl Kaminski (TYS), 1978

Joaquim Agostinho (POR), 1984

Emilio Ravasio (ITA), 1986

Vincente Mata (SPA), 1987

Michel Goffin (BEL), 1987

Connie Meijer (NED), 1988

Fabio Casartelli (ITA), 1995

Jose Antonio Espino (SPA), 1996

Bjørn Stenersen (NOR), 1998

Manuel Sanro (SPA), 1999

Saul Morales (SPA), 2000

Nicole Reinhart (USA), 2000

Andrej Kivilev (KAS), 2003

Brett Malin (USA), 2003

Juan Barrero (COL), 2004

Tim Pauwels (BEL), 2004

Alessio Galletti (ITA), 2005

Bob Breedlove (USA), 2005

Isaac Galvez (SPA), 2006

Bruno Neves (POR), 2008

Thomas Casarotto (ITA), 2010

Wouter Weylandt (BEL), 2011

Junior Heffernan (ENG), 2013

Annefleur Kalvenhaar (NED), 2014

Antoine Demoitié (BEL), 2016

Michele Scarponi (ITA), 2017

Chris Anker Sørensen (DAN), 2021

Gino Mäder (SVEITS), 2023 Vis mer

Uttaket av Jonas Abrahamsen til årets Tour de France overrasket enkelte sykkeleksperter.

Abrahamsen var involvert i en stygg ulykke under trening i Spania så sent som i januar. Da handlet alt om langt viktigere ting enn Tour de France.

Selv bruker Abrahamsen ordet «utrolig» om det som har skjedd.

SYKKELSJEF: Jens Haugland leder Uno-X-laget.

– Jeg våknet på sykehuset uten å vite hva som hadde skjedd. Men jeg fikk rett og slett god hjelp til å overleve. Jeg var utrolig heldig, det kunne gått så mye verre, sier han.

Under årets Tour de France er det målgang ved bunnen av et massivt fjell blant annet på etappe 14.

Flere proffryttere har den siste tiden kritisert arrangører som velger å avslutte etapper med stupbratte utforkjøringer ned mot mål.

OMKOM: Gino Mäder omkom under Sveits rundt tidligere denne måneden.

Ingen av dem VG pratet med på tirsdagens Uno-X-seanse var like tydelig på dette.

– Det spesielle med akkurat den bakken der Mäder omkom er at det går så fryktelig fort der. Han hadde nok godt over 100 kilometer i timen da han veltet. Det er vanskelig. Det har vært en del av sporten i så mange år, sier sportsdirektør Gabriel Rasch.

– Er det bare slik det skal og må være i sykkelsporten?

– Det er iallfall sånn den har vært. Jeg synes det er vanskelig å svare på.

Info Dette er Uno X-laget i årets Tour de France: Alexander Kristoff

Rasmus Tiller

Søren Wærenskjold

Tobias Halland Johannessen

Torstein Træen

Jonas Abrahamsen

Jonas Gregaard

Anthon Charmig Vis mer

Alexander Kristoff deltok på tirsdagens pressekonferanse på videotjenesten Teams.

På spørsmål om den rutinerte spurteren tenker over risikoen i hverdagen, svarte også han at spørsmålet er vanskelig:

– Jeg sitter ikke med en følelse av at det jeg driver med er livsfarlig når jeg sykler rundt. Men man ser jo at det kan gå skikkelig galt. Men man kan ikke fokusere på det heller, for da bremser man - og så har man ikke en sjanse i det hele tatt.

SPURTHÅP: Alexander Kristoff.

– Men ulykker som den vi så sist setter et skikkelig støkk i deg, sier Kristoff.

Tour de France starter i Bilbao lørdag 1. juli.