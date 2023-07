Nå trender «trylledrikken» igjen: Følg 17. etappe her

Det er klart for en av de hardeste etappene i årets Tour de France. Rytterne skal i dag over to 1.-kategorier, og avslutte opp en HC-kategori før de stuper ned til mål ved Courchevel. Vil UAE og Tadej Pogacar angripe tidlig for å skaffe sekunder i sammendraget mot Jonas Vingegaard, eller vil Jumbo-Visma holde dem i sjakk? Dette blir en svært interessant etappe.