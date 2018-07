KOMMER TILBAKE? Bjarne Riis vil gjerne gå løs på en ny periode som lagsjef på øverste nivå. Først trenger han rundt 20 millioner for å lede et nivå 2-lag. Deretter ønsker han seg 110–150 millioner for å ta samme lag opp på Word Tour-nivå. Foto: LAURENT REBOURS / AP

Dansk Bjarne Riis-krangel: Advarer Tour-yndling mot å la seg lokke

Publisert: 17.07.18 02:41

SYKKEL 2018-07-17T00:41:19Z

ANNECY (VG) Bjarne Riis (54) vil tilbake som lageier i sykkelsporten. Nå flørter han åpenlyst med danskenes store Tour de France-håp.

Tre år etter at Riis tjente flere titalls millioner kroner på å selge Saxo-laget sitt, er drømmen nå å starte på nytt igjen. Han må bare skaffe penger til å etablere et nytt lag på øverste nivå i sykkelsporten.

De siste dagene har Riis pratet åpent om hvordan han vil hente Jakob Fuglsang (33) fra Astana, dersom han lykkes med økonomisk.

Riis har takket nei til en intervjuforespørsel fra VG, men til den danske TV-kanalen TV 2, sier han:

– Jeg tror tiden er inne for at Jakob finner noe annet. Men det er også viktig at han velger riktig.

Fuglsang sa allerede for to år siden at han håper Riis lykkes med å etablere et nytt lag, og at han selv ikke er avvisende til tanken.

Riis vant Tour de France i 1996. Men i 2007 måtte han omsider innrømme at seieren var tuftet på svært omfattende dopingmisbruk gjennom flere år. Den gangen var han fortsatt lagsjef for CSC, der blant andre Kurt Asle Arvesen syklet i flere sesonger.

At Riis - som lageier - var godt kjent med at en rekke ryttere også benyttet dopingmidler i CSC-tiden, sa han ingenting om den gangen. Først da det danske idrettsforbundet publiserte en granskningsrapport i 2015, ble dette grundig dokumentert.

Kommentator Troels Henriksen i Jyllands-Posten er en av få danske medieprofiler som er krass i sin kritikk av Bjarne Riis.

– Riis var dopet på EPO da han selv syklet. En svært omfattende rapport avslørte i 2015 at han som lageier i CSC drev med det samme overfor mange av rytterne sine. Riis har aldri tatt et oppgjør med dette. Han angrer ikke. Han har ikke lagt alt på bordet, sier Henriksen til VG.

– Det er mange tidligere dopere her i Frankrike for tiden. Er det fair at Riis skal behandles annerledes?

– Det synes jeg ikke at man gjør. Mange av dem du ser rundt deg, har fått sin straff. Vinokourov fikk karantene for doping. Lance Armstrong mistet pengene sine. Riis har aldri fått noen straff, siden foreldelsesfristen slo inn. Det er en forskjell. De andre har fått straff eller erkjent hva de gjorde, sier Henriksen.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad er blant dem som åpent har hevdet at det var systematisk dopingbruk i CSC-laget til Riis. Tidligere CSC-rytter Jörg Jaksche har sagt det samme til VG tidligere.

Så du denne? «Om Arvesen sier han ikke skjønte at det var mulig å få doping i CSC, så er ikke det troverdig»

En av dem som syklet for CSC en kort periode, var Michael Rasmussen. Han dopet seg i en årrekke, men er i dag ekspert for Ekstra Bladet i Tour de France.

I møte med VG i Frankrike i helgen, er «Kyllingen» klar på at Riis er jevnt over godt likt i Danmark.

– Men samtidig er han tilsynelatende ikke godt nok likt til at noen selskaper ønsker å spytte millioner inn i det nye laget hans. Vi har hørt snakk om Bjarne Riis og hans nye prosjekt i flere år nå, sier han.

At Riis denne gangen omtaler et nytt lag som realistisk, tror ikke Rasmussen på.

– Men Bjarne har masse personlighet og god vilje. Og han har blitt mye klokere de ti siste årene. Slik Bjarne drev sykkellag i CSC-tiden, kan han ikke gjøre lenger. Det vil ikke skje. Det er jeg overbevist om.

– Hvorfor skal vi tro på det? Riis har ikke sagt stort i den retning?

– Ene og alene på grunn av alt som har skjedd. Bjarne vet at virkeligheten er annerledes nå enn i 2008. Man kan ha blitt klokere uten å si det høyt eller uten å si unnskyld for det man har gjort, sier Rasmussen til VG.

Kommentator Troels Henriksen er oppgitt over holdningen til Bjarne Riis i dansk TV 2. Kanalen bruker eks-doperen som ekspert under Tour de France. Henriksen mener TV 2 unngår å stille Riis kritiske spørsmål når de intervjuer ham om comebackplanene sine:

– De driver med reklame for Bjarne Riis. Ikke journalistikk. De spør ikke om fortiden, men åpner spørsmål med setninger som «Vi håper alle», sier Henriksen.

Sjefredaktør i dansk TV 2 Sport, John Jäger, mener kollegaen tar feil.

– Om han mener vi skal spørre Riis om doping hver eneste gang vi intervjuer ham om et nytt mulig lag, så har vi gjort det mange ganger før. Vi laget til og med et tretti minutter langt program om Riis og doping, der vi utelukkende stilte slike spørsmål, sier han til VG.

– Jeg synes journalisten stiller kritiske spørsmål rundt hvor pengene skal komme fra. Vi kan diskutere om det er klokt å si «vi håper alle at», men når jeg ser håndball, så håper jeg at Danmark går videre. Sånn er det nok her også. Journalisten sier ikke at han håper Bjarne Riis skal etablere et nytt lag, bare at han håper det kommer et nytt dansk lag, legger han til.