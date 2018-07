BLE NUMMER FIRE: Alexander Kristoff rykket opp på resultatlisten etter at to rivaler ble deplassert. Her er han på en tidligere etappe i årets Tour. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kristoff med spark til journalist: – Ikke ferdig som spurter

Publisert: 14.07.18 22:11

SYKKEL 2018-07-14T20:11:58Z

AMIENS (VG) Alexander Kristoff (31) mener folk forventer mye av ham - og poengterer at han ikke har for vane å spurtslå de aller raskeste rytterne i Tour de France.

Han spurtet inn til en sjetteplass, men ble senere flyttet opp som nummer fire etter at André Greipel og Fernando Gaviria ble disket.

En ny hederlig plassering for Alexander Kristoff i årets Tour de France, men langt unna den seieren han går og drømmer om.

– Jeg graver meg ikke ned. Det var tyngre i fjor, faktisk. Da var det mer greier med laget. Stemningen i UAE er veldig god, siden vi har en etappeseier allerede, sier Kristoff til VG i Frankrike.

Mens Mark Cavendish har for vane å gå gå rett i bussen uten å gi intervjuer når han bommer, velger Kristoff en annen strategi. Nordmannen svarer alltid på det som kommer av spørsmål.

I dag ble han stående i ti minutter, gjennomvåt av svette, utenfor lagbussen til UAE. Først da alle hadde fått sitt, gikk han inn for å dusje.

– Du er ganske rolig, men hvordan er det å ta disse trøkkene når det ikke går veien?

– Du har jo avskrevet meg, så da kan jeg ta det med ro. Jeg er jo ferdig som spurter, leste jeg, smiler Kristoff til Stavanger Aftenblads utsendte i Frankrike.

Han siktet til en kommentar under tittelen «Er det verdt det, Alex»?

– Det var dine ord? svarte journalisten og siktet til et intervju gjort før Tour de France.

– Ikke ennå. Om noen år kanskje. Men jeg prøver å gjøre mitt beste. I den posisjonen jeg hadde, var det mye som skulle fungere om jeg skulle smette forbi. Jeg følte jeg hadde noe å spurte med i dag, men jeg var ikke der jeg skulle hva gjelder posisjon, sier Kristoff.

Sagt med glimt i øyet

Han er både rolig og høflig tross en ny nedtur. Kommentaren til journalisten ble sagt med glimt i øyet.

– Jeg vet jo med meg selv at dersom det klaffer veldig bra, så kan det gå hele veien. Men det er veldig høyt nivå her. Det er mange spurtere her som hadde vunnet en hvilken som helst spurt i et annet løp, siden det ville vært med færre konkurrenter.

– Treneren din, Stein Ørn, sa i går at du ikke må grave deg ned. Har du kjent på det?

– Jeg graver meg ikke ned. Det var tyngre i fjor, faktisk. Da var det mer greier med laget. Stemningen i UAE er veldig god, siden vi har en etappeseier allerede, sier Kristoff til VG.

– Føler du at presset øker hver gang du ender på en hederlig plass, uten at det blir seier?

– Nei, egentlig ikke. Det er dere som forventer mye. Og det norske folk forventer mye. Men jeg har jo ikke slått disse som slår meg her så ofte. Joda, noen - som Degenkolb - har jeg slått. Men Gaviria og Groenewegen har jeg ikke for vane å slå.

– Er vi for godt vant?

– Nja. Det kan du kanskje si. Hushovd leverte jo godt opp gjennom årene. Han gikk jo i brudd i fjellene til og med, og jeg vet ikke hvordan han fikk til det. Jeg har forsøkt å spørre ham, men han vet ikke helt selv, smiler Kristoff.

– Forventer vi for mye av deg?

– Det er fint at det er forventninger. Det betyr at man har prestert før. Jeg forventer å prestere selv også. Jeg føler ikke at jeg bommer i dag: Å bli nummer seks (senere flyttet frem til fire) er ikke dårlig i dette selskapet, men det er ikke det jeg samler på.

Rasende Kittel

Alexander Kristoff er ikke den eneste som sliter i årets Tour de France. Mark Cavendish er en skygge av seg selv og bommet igjen på den åttende etappen.

Marcel Kittel, som vant fem etapper i fjor, har også stanget i veggen. I dag var han rasende etter målgang i Amiens. Bedre blir trolig ikke humøret når han leser intervjuet med sin egen sportsdirektør i avisen L’Equipe:

– Det var ikke jeg som valgte Kittel. Han er en egoist. Han får godt betalt, men er bare opptatt av seg selv. Før lagtempoen i Cholet, lekte han med mobilen sin under lagmøtet, for å vise at han ikke var interessert, sier Dimitri Konysjev i intervjuet.