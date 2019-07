I BRUDD: Edvald Boasson Hagen og Magnus Cort Nielsen i front av onsdagens 33-mannsbrudd. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Boasson Hagen slår tilbake mot Kaggestad: – Han har vært mye negativ

Edvald Boasson Hagen var en av tre norske ryttere i brudd, men klarte ikke å hamle opp med Matteo Trentin (29). Etterpå kom han med et stikk til TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

– Jeg føler han har vært mye negativ, uten at han egentlig helt vet hva grunnen har vært, så da er det greit å svare litt tilbake, sa Boasson Hagen, riktignok med et smil om munnen.

Gutten fra Rudsbygda mente nemlig at det var tydelig på onsdagens etappe at formen hans er bedre nå enn tidligere i Touren, hvor han ifølge seg selv følte seg dårlig.

– Jeg liker ikke å skylde på så mye. Når man ikke vet hundre prosent sikkert hvorfor, så er det ikke vits å klage heller, sa 32-åringen da han ble konfrontert med at han ikke hadde gitt så mye informasjon om at noe har vært galt.

På spørsmål om han syntes kritikken har vært for hard svarte han at «han hører jo hva folk sier, uten at han leser det selv».

Johan Kaggestad står på at han mener at Boasson Hagen har skuffet i år.

– Vi har også påpekt det at han har vært hemmet av de matproblemene han hadde i starten av Tour de France. Resultatene taler for seg selv denne sesongen. Det var en lovende start i Valencia, og siden så har det gått forholdsvis tungt etter min mening, svarte Kaggestad.

– Han er et vesentlig større potensial enn resultatene i år tilsier, synes jeg personlig, fortsatte han.

Stort brudd fikk gå

Både Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Edvald Boasson Hagen var med i det opprinnelige 33-mannsbruddet.

I den siste bakken før klinket den regjerende Europa-mesteren Matteo Trentin til og fikk en stor luke.

– Det er bare et uhell som kan frata Trentin seieren nå, sa Thor Hushovd på TV 2s sending da italieneren rykket.

Bak samlet feltet seg, men 29-åringen som sykler for Mitchelton-Scott kjørte godt.

Danske Kasper Asgreen rykket fra Boasson Hagen & co og forsøkte å ta opp kampen med Trentin, men italieneren sikret lagets fjerde etappeseier i årets Tour de France.

Greg van Avermaet spurtet inn til tredjeplass. Edvald Boasson Hagen kom i mål 1.26 bak og ble beste norske på etappen på 13. plass – rett foran Vegard Stake Laengen.

– Det er ikke bare å hente en seier selv om det er brudd. Det er sterke folk der, sa Boasson Hagen til TV 2.

– Det er litt surt, sa han.

Dermed er det nok bare én mulighet til for norsk etappeseier i Tour de France 2019, og det er avslutningsetappen på Champs-Élysées.

Ingen endringer i sammendraget

Bak i hovedfeltet skjedde det lite, med unntak av en liten krangel mellom Tony Martin i Jumbo-Visma og Ineos-rytteren Luke Rowe.

– Det der er tullete, sa Hushovd, da Martin svingte til høyre rett foran Rowe, så briten nesten havnet ute hos publikum.

– Han burde få en straff for det. Sånn gjør man bare ikke, mente Hushovd etter målgang.

Tour de France 2019 sammenlagt (etter etappe 17) 1) Julian Alaphilippe, Deceuninck Quick-Step 2) Geraint Thomas, Team Ineos (+1.35) 3) Steven Kruiswijk, Team Jumbo-Visma (+1.47) 4) Thibaut Pinot, Groupama FDJ (+1.50) 5) Egan Bernal, Team Ineos (+2.02) 6) Emanuel Buchmann, Bora-Hansgrohe (+02.14) 7) Mikel Landa, Movistar Team (+04.54) 8) Alejandro Valverde, Movistar Team (+05.00) 9) Rigoberto Uran, EF Education First (+05.33) 10) Richie Porte, Trek-Segafredo (+06.30) Vis mer

Sammenlagtleder Julian Alaphilippe forholdt seg rolig i hovedfeltet. Dermed er det fremdeles uforandret blant de beste i sammendraget.

Unntaket var Xandro Meurisse, som tjente 17 minutter og plutselig klatret til topp 15 i sammendraget.

Torsdag skal rytterne gå løs på tøffe etapper i Alpene. Det blir første mulighet for Geraint Thomas, Thibaut Pinot & co til å ta innpå overraskelsen Julian Alaphilippe.