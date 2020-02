MULIG KRAGEBEINSBRUDD: Tobias Foss pådro seg et mulig kragebeinsbrudd under sykkelrittet Volta a la Comunitat Valenciana. Foto: Heiko Junge

Stygg velt for norsk sykkeltalent

Med seks kilometer igjen til mål på andre etappe av Volta a la Comunitat Valenciana gikk Tobias Foss (22) i bakken.

Sammen med flere ryttere var Tobias Foss involvert i velten, og det gikk verst ut over nordmannen. 22-åringen ble liggende med tydelige smerter men var ved bevissthet.

Laget hans, Team Jumbo-Visma, skriver på Twitter at Foss ikke starter den tredje etappen av sykkelrittet. Foss er sendt til sykehus hvor de mistenker at det er snakk om kragebeinsbrudd, og venter på røntgen for å få det bekreftet.

Rittet var hans første som proffsyklist for storlaget Jumbo-Visma etter å ha blitt hentet fra det norske laget Uno-X før sesongen.

Det er store forventninger knyttet til den unge nordmannen som i fjor sommer vant Tour de l'Avenir, «ungdommens Tour de France» på folkemunne.

Men det ble en verst mulig start som proffsyklist på Foss.

