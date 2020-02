Norsk sykkeltalent brakk kragebeinet

Med seks kilometer igjen til mål på andre etappe av Volta a la Comunitat Valenciana gikk Tobias Foss (22) i bakken.

Sammen med flere ryttere var Tobias Foss involvert i velten, og det gikk verst ut over nordmannen. TV-bildene viste ikke selve velten, men fanget opp den norske 22-åringen liggende i veibanen med tydelige smerter.

Foss bekrefter at kragebeinet er brukket, og legger til at det er brukket på to steder.

– Jeg er på sykehuset og har fått beskjed om at jeg må operere inn en liten plate. Jeg reiser til Nederland for operasjon på mandag. Så da går det bare et par-tre dager før jeg kan være på trening igjen, sier en optimistisk Foss noen timer etter velten.

MULIG KRAGEBEINSBRUDD: Tobias Foss pådro seg et mulig kragebeinsbrudd under sykkelrittet Volta a la Comunitat Valenciana. Foto: Heiko Junge

Rittet var hans første som proffsyklist for storlaget Jumbo-Visma etter å ha blitt hentet fra det norske laget Uno-X før sesongen.

Det er store forventninger knyttet til den unge nordmannen som i fjor sommer vant Tour de l'Avenir, «ungdommens Tour de France» på folkemunne.

Men det ble en verst mulig start som proffsyklist på Foss.

– Det som skjedde var at det var ujevn asfalt og et hektisk parti som kom brått på mange. Det siste jeg husker var at jeg mistet kontroll på fremhjulet som forsvant i et hull i asfalten. Men jeg husker ikke så mye av de første minuttene, sier Foss.

22-åringen virker optimistisk siden det er såpass tidlig i sesongen, og håper at skaden skal ha grodd fint i månedsskiftet mars/april.

Alexander Kristoff sykler også rittet, og ble nummer tre på den første etappen, kun spurtslått av Foss’ lagkamerat Dylan Groenewegen og Fabio Jakobsen (Quick-Step).

