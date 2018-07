TV 2-MANN: Her er Thor Hushovd sammen med Marius Skjelbæk i målbyen på årets første Tour de France-etappe. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Hushovd: – Du har ikke et fint liv om du våkner opp på Rivieraen uten å ha noe å gjøre

FONTENAY-LE-COMTE (VG) Thor Hushovd har funnet en ny favorittsport og trener med Didier Deschamps. Samtidig kjente 40-åringen på behovet for å jobbe mer. Nå er han tilbake i Tour de France.

Det skjer syv år etter at sørlendingen sist deltok i verdens største sykkelritt.

– Jeg føler meg ikke som en journalist. Men det står jo «journalist» på akkrediteringen, så det er tydeligvis det jeg er, smiler Hushovd.

Han møter VG på en plaststol i en skyggekrok, noen meter bak det provisoriske studioet til TV 2 i dagens målby i Frankrike.

40-åringen var lei av reising da han la opp i 2014. I sommer har han likevel takket ja til å bruke nær hele juli på en ny rundtur i Frankrike.

– Det har vært deilig å være borte fra sykkelsporten. Men på et tidspunkt tenker man på hva man skal gjøre her i livet. Jeg evaluerte det dithen at jeg har mer ressurser til å jobbe, sier TV 2-ekspert Hushovd.

Sammen med kone og to barn, har han snart bodd ti år i styrtrike Monaco. De siste årene har blitt brukt på oppdrag for firmaer som Rema 1000, Trimtex, Arctic Race of Norway og Statoil.

Samtidig har Hushovd hatt god tid. Ungene blir fulgt til og fra skolen hver dag. De spiser lunsj hjemme fire av fem dager i uken. Og 40-åringen kan trene når han selv vil.

Penger og fritid er ikke alt

Hushovd understreker at han har et flott liv. Han er tilfreds.

Likevel må han utfordre seg selv og fylle hverdagen med nye gjøremål:

– Du har ikke et fint liv om du våkner opp på Rivieraen uten å ha noe å gjøre. Om du ikke har et ansvar eller føler at du ikke produserer noe før du legger deg eller går ut og drikker vin: Det er ikke et fint liv. Da hjelper det ikke å ha penger og fritid. Du må, for hodets skyld, føle at du produserer noe og gjør noe fornuftig her i livet, sier Hushovd til VG.

Om familien noen gang flytter hjem, tør han ikke spå. I dag har de bare én plan: Å bli værende i Monaco. Men barna på ni og snart seks år føler seg norske.

Heldigvis, understreker Hushovd.

– Hvordan var det å si farvel til dem og reise vekk en snau måned?

– De er vant med at jeg reiser. Ikke så mye fra tiden da jeg syklet, men fra tiden etterpå. Men jeg fokuserte ikke så mye på hvor mange dager det var snakk om. Jeg forsøkte å si det tallet raskest mulig, ler 40-åringen.

Tøft å være borte lenge

Han skuer bort på en TV tyve meter unna i dagens målområdet. Frankrike er i ferd med å slå Uruguay i VM .

– Jeg synes det er tøft å være borte så lenge når alle fire kunne reist på ferie til Grimstad. Men igjen: Jeg har en arbeidskapasitet som er større enn jeg har brukt. Så får vi se hva Tour de France og denne jobben gir meg. Men det er gøy å være tilbake, understreker han.

– Du har selv stått inne i lagbussen og kikket ut gjennom vinduet på alle journalistene på utsiden. Hvordan var det?

–Jeg føler at jeg ga av meg selv til journalistene, fordi jeg har sett på det som et ansvar og en plikt. Men jeg har aldri likt det å bli ringt av dere og… Noe av det jeg gruet meg mest til var når jeg hadde avtale med en journalist, som kom hjem til meg og satt der i et par timer, før det skulle tas bilder. «Gå litt dit!» eller «Det er bedre der». Jeg hatet det der!

Hushovd legger trykk på ordet hatet .

– Jeg ville ikke bruke min tid på det. Men jeg følte jo at det var ansvaret mitt. Man blir jo sponset og da er det en del av det å være toppidrettsutøver. Du har mye å tape om du ikke fikser journalister.

Hushovd var 21 år da han forlot Norge for å sykle for Credit Agricole. Halve livet har han hatt en eller annen form for tilknytning til Frankrike.

– Hvor fransk føler du deg?

– Jeg føler meg ikke mye fransk. Men Frankrike og det franske sitter godt i ryggmargen min. Så når folk snakker dritt om Frankrike og franskmenn, så får jeg lyst til å si dem imot.

Hushovd tar en kunstpause idet han hører et forsiktig rop fra kommentatorene på TV-en et stykke unna. Frankrike 2. Uruguay 0.

Ny favorittsport

Den tidligere toppsyklisten har aldri sett mer fotball på TV enn under årets VM. Kanskje fordi han har trent med landslagssjef Didier Deschamps ved flere anledninger i Monaco.

Begge har fått en ny favorittsport: Padletennis . Det er en slags blanding av squash og tennis. Sporten vokser nå i rekordfart over hele verden.

– Det er ekstremt gøy. Jeg har fullstendig dilla på det, sier nordmannen til VG.

En felles bekjent gjorde at Hushovd og Deschamps endte på samme bane.

– Deschamps er på banen «hele tiden». Han er virkelig hekta, gliser Hushovd.

Han er ikke noen personlig venn med den franske landslagssjefen, understreker han.

– Hvordan er Deschamps som person?

– Han er ganske rolig, men veldig god i padletennis. Veldig fysisk sterk. Og så har han temperament når han ikke får slått de ballene han hadde tenkt seg. Da kommer det både høye rop og dunking i glassveggen, sier Thor Hushovd.

Nå journalist i TV 2.