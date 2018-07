Kristoff-optimisme før Tour-avslutning: – Suverent

VALENCE (VG) Alexander Kristoff (31) tapte igjen med noen ytterst få centimeter. Men folk i apparatet rundt ham jubler over det de mener lover svært godt foran avslutningen på Tour de France.

– Dette er gode nyheter, smiler Philippe Mauduit til VG utenfor lagbussen til UAE.

Sportsdirektøren hadde nettopp sett Alexander Kristoff spurte inn til en andreplass på fredagens Tour-etappe. Etter 170 kilometer på sykkelen var Peter Sagan noen få centimeter foran. Akkurat som i VM i Bergen i fjor.

Men Kristoff posisjonerte seg meget godt i Valence, og fulgte opp med en sterk spurt.

– Det var en veldig god spurt og jeg likte å se at han var så nærme. Frekvensen på bena var veldig bra. Han har farten i bena og nærmer seg sakte, men sikkert, sier Mauduit.

Hjemme i Norge fulgte trener Stein Ørn med på TV. Han håper stesønnen reiser hjem med sin første etappeseier i Tour-en siden 2014.

Etappe 18 og 21 (Paris) er sjansene som gjenstår for Kristoff.

- Dette var kjempebra. Suverent. Sagan vet hvordan han skal slå Alexander i den posisjon. Som han gjorde i VM i fjor. Alexander gjør rett valg, slår en spurter som Arnaud Demare som er superhvass i disse spurtene, sier Ørn til VG.

Kort tid etter at superspurtere som Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, Marcel Kittel og André Greipel røk ut av Tour de France, bruker Ørn ord som “utrolig lovende”.

– Gir dette Kristoff selvtillit?

– Ja, det er klart det. Det er akseptabelt å bli slått av Sagan. Men man skal ikke gå inn i psykologisk blindvei og si at han ikke kan slås. For det kan han, mener treneren.

Kristoff var ved godt mot da han trillet inn til lagbussen til Valence fredag kveld. 31-åringen går sjelden i bakken av skuffelse eller sinne etter et spurttap.

Fredag leverte han en god spurt, oppsummerte Kristoff.

– Jeg må bare innse at jeg ikke er verdens beste. Han er hakket bedre. Sånn er det bare. Men alt er mulig om jeg er heldig og han gjør en feil, sier han.

– Gir dette håp før spurten i Paris og på etappe 18?

– Det gir et bra håp. Jeg var nest raskest. Med en lettere avslutning tror jeg at jeg vil være nærmere Sagan. Alle spurtene her nede, utenom én, har vært ganske harde, sier Kristoff til VGs journalist.

Dette var årets tredje etappeseier til Peter Sagan i årets Tour. En liten time etter målgang i Valence, dukket han opp i en buss der pressekonferansen ble avholdt. Denne blir også sendt direkte på video til et større pressesenter i nærheten.

Sagan smilte, spøkte og forsøkte ved én anledning å kaste en tom vannflaske på presserådgiveren sin, som sendte tekstmeldinger mens svarene til Sagan ble oversatt til fransk.

– Det var en ganske messy spurt. Alle skal spurte nå. Men det er ok, for alle vil jo ta sjansen når den byr seg, smilte Sagan.

– Det er godt kjent at Kristoff blir bedre utover i et treukersritt. Hva tenker du om ham som motstander i spurten i Paris?

Sagan svarte ikke direkte på VGs spørsmål:

- Det er tøft å konkurrere hver dag i tre uker. Etappene er tøffe. Med erfaringen min, eller den til Demare, så kan man komme seg i form til den tredje uken, selv om man ikke er på topp i den første uken. I Paris kommer det til å bli en helt annen spurt, sa han.