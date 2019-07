FAVORITTER: Jakob Fuglsang (t.v.) og Romain Bardet (t.h.) løftes frem som to av årets største favoritter. Foto: Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

Ekspertene uenige om Tour-favoritt: – Vidåpent

BRUSSEL (VG) Johan Kaggestad (75) kan ikke huske et mer åpent Tour de France enn i år.

Mindre enn 10 minutter siden







Den profilerte sykkeleksperten tror danske Jakob Fuglsang (Astana) står igjen som sammenlagtvinner i Paris om tre uker.

Kaggestad følger Tour de France for 17. året på rad som ekspert i TV 2.

– I løpet av de 16 foregående årene har rittet aldri vært mer åpent enn i år. Den gule trøya vil skifte eier flere ganger og ingenting er avgjort før den siste klatringen i Alpene. Det er vidåpent, sier han til VG.

Vanligvis så suverene Chris Froome er ikke med i årets ritt etter en stygg velt i juni. Borte er også Tom Dumoulin og Primož Roglic. Og som om ikke det er nok, så kommer profiler som Mikel Landa og Vincenzo Nibali til Tour de France-starten i Brussel etter å ha syklet Giro d’Italia for noen få uker siden. Det er aldri noen fordel.

– Team Ineos (tidl. Team Sky) vil få større problemer enn tidligere med å kontrollere feltet, siden laget ikke er like sterkt som i fjor. Geraint Thomas er i dårligere form og Vasil Kiryienka kom ikke med på grunn av hjerteoperasjon tidligere i år, sier Kaggestad.

Men to andre eksperter VG har vært i kontakt med, spår at podiet på Champs-Elysees vil se annerledes ut.

Procycling.no-redaktør Jarle Fredagsvik tror Team Ineos-talentet Egan Bernal vinner Tour de France.

– Rittet er mer åpent enn på mange, mange år. Denne gangen mangler man den store stjerna som vi gjerne hadde i Chris Froome, Alberto Contador eller den gangen Schleck-brødrene regjerte, sier Fredagsvik.

EKSPERTTIPSET:

Ole Kristian Stoltenberg, kommentator i NRK Radio:

RADIOKOMMENTATOR: Ole Kristian Stoltenberg dekker hele Tour de France fra Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

1. Romain Bardet, AG2R: Terning 4

Bardet har jevne og gode sammenlagplasseringer med både andre- og tredjeplass som de beste. Få kilometer med tempo er også bra for Bardet. Spørsmålstegn ved formen i oppkjøringen og om laget kan styre rittet hvis han havner tidlig i gult. Jeg går mot mine egne terningkast og tipper med hjertet: Fransk foran dansk.

2. Jakob Fuglsang, Astana: Terning 5

Som vanlig strålende i oppkjøringsritt, laget er bra og dansken har hele landet i ryggen. Burde ikke være for gammel, men det begynner å haste hvis han noen gang skal prestere det helt store i verdens kuleste ritt. Jeg tror aldri sjansen for dansken blir bedre enn i år.

3. Geraint Thomas, Team Ineos: Terning 5

Selv uten en ideell oppladning må vi regne med fjorårets vinner. Delt kapteinsansvar har funket hos Team Ineos tidligere, laget er meget sterkt og Thomas har rutinen som behøves for å vinne. Nøkkelen blir å henge med fra start, siden han ikke har fått gjort alt det planlagte frem til Grand Depart. Men henger han med i begynnelsen tror jeg han blir bedre og bedre utover.

Outsidere: Egan Bernal, Vincenzo Nibali og Dan Martin

Johan Kaggestad, TV 2-kommentator:

ERFAREN: Johan Kaggestad er på plass for 17. året på rad for å dekke Tour de France i felt. Foto: Frode Hansen, VG

1. Jakob Fuglsang, Astana: Terning 6

Har hatt en kjempesesong. Er i sitt livs form og har mye rutine. Han vant Criterium du Dauphiné suverent. Gikk også til topps i Liege-Bastogne-Liege, og er “der” hele tiden. Svakheten hans er tempo, men han er ikke mye dårligere enn de andre vinnerkandidatene.

2. Egan Bernal, Team Ineos: Terning 6

Bernal har et usedvanlig talent for treukersritt. I fjor gjorde han en kjempejobb for Thomas og Froome. I år har han vunnet Sveits rundt. Går ofte på tryne, men Luke Rowe er tatt ut kun for å passe på Bernal. Sterkere kort enn Geraint Thomas.

3. Thibaut Pinot, FDJ: Terning 5

På pallen for fem år siden. Har hatt smart oppkjøring til årets ritt. Har ikke kjørt for mange ritt, men vært bra når han først har kjørt. Akslererer bra når det er taktomslag i fjellene, i motsetning til Nairo Quintana. Har overskudd og er i strålende form. Har ikke noe godt lag rundt seg på lagtempo, men det er begrenset hvor mye han kan tape der.

Outsidere: Adam Yates og Nairo Quintana

Jarle Fredagsvik, redaktør i Procycling.no:

REDAKTØR: Jarle Fredagsvik leder nettstedet procycling.no - og tror Egan Bernal vinner Tour de France. Foto: Privat

1. Egan Bernal, Team Ineos: Terning 5

Bookmakernes favoritt. Skulle egentlig til giroen (brakk kragebeient), men er - med Froome ute av bildet - Ineos-rytteren med klatregenskaper som egner seg best til 2019-ruta. Det er vilt å gi en såpass umerittert 22-åring favorittstempelet, men det er egentlig kollektivet som får det, og det er kolombianeren spydspiss for. Betimelig spørsmål: Hvordan takler han presset?

2. Jakob Fuglsang, Astana: Terning 5

Basert på 2019-sesongen hans, som er rimelig once in a lifetime, kommer jeg ikke utenom. Pello Bilbao har slitt seg igjennom giroen i forkant og danskens lag består ikke av bunnsolide klatrere som kan hjelpe ham hele veien fram til streken. Lagmoralen er likevel enorm, og 34-åringen kan, dersom han holder seg unna uhell, kjempen om gul trøye hele veien inn til Paris.

3. Geraint Thomas, Team Ineos: Terning 4

Konsvervativt å ha med to Team Ineos-ryttere på podiet, men det gikk inn i fjor - og kan skje igjen. I fjor ventet man hele tiden på at «G» skulle sprekke, så skjedde ikke, men waliseren sliter vanligvis med å henge på de aller hvasseste konkurrentene i fjellene. God på tempo, og med et meget solid lag rundt seg. Må ventelig føye seg for Bernal på et punkt. Har langt mer rutine enn lagkameraten. Fullt restituert etter velt i Sveits?

Outsidere: Nairo Quintana, Adam Yates, Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk og Richie Porte.

Publisert: 06.07.19 kl. 12:13