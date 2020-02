RUNDT OG RUNDT: Anita Yvonne Stenberg legger grunnlaget for OL-deltakelse i Ballerup Superarena i Danmark. Foto: Jesper Skovbølle

Norges ukjente OL-håp: Bor på 15 kvadrat med Netflix og el-sykkel

Norge har ikke deltatt på banesykling siden OL i Atlanta i 1996. Dette vil Anita Yvonne Stenberg (27) gjøre noe med. Med få midler ofrer hun alt for å nå OL-drømmen.

Det er ikke lukrativt å holde på med banesykling i Norge, så Stenberg måtte flytte til Danmark for å kunne trene.

Der bor hun på 15 kvadratmeter sammen med en person hun fant på nett og ikke kjente fra før. Hun eier en seng, et klesskap og et skrivebord. Har ingen bil eller TV, men en el-sykkel og lånt Netflix-konto. Det er et asketisk liv for å nå den store drømmen om OL-deltakelse.

– Det første stedet jeg bodde var på åtte kvadratmeter. Jeg hadde ikke en gang plass til en stol der. Nå har jeg oppgradert, men bor fortsatt i en kjeller uten toalett og bad. Må jeg på do, må jeg gå opp i villaen over, forteller Stenberg.

Anita Stenbergs meritter: 12 x Nordisk mester på bane

61 x Norgesmester

1 verdenscupseier i scratch (Hong Kong 2019)

9. plass VM i omnium (Apeldoorn 2018)

Hun ofrer mye og har ofte dårlig samvittighet. Hun har måttet droppe bryllup, konfirmasjon og dåp, alt for å bli best.

– Det er slik man må leve, jeg blir aldri rik av dette. Det samme gjelder venner og familie, som jeg kunne ønske at jeg besøkte oftere enn to ganger i året.

For å få råd til satsingen jobber hun også deltid på kundeservice for et garn-firma.

– Jobben blir min avkobling, selv om det for noen føles ut som verden går under når de mangler garnnøstet, ler Stenberg.

Det er ikke helt ufarlig med banesykling:

Når VG snakker med Stenberg har hun akkurat landet på Mallorca. Her skal hun gjøre de siste forberedelsene før VM i Berlin 26. februar til 1. mars. Verdensmesterskapet er også siste kvalifiseringsløp før sommerens OL i Tokyo, 3 til 9. august.

– Nå er jeg innenfor kvalifiseringskravet til OL. Jeg har prøvd å regne på det. For ikke å komme til OL, må jeg bli sist i VM. Det har jeg ikke ambisjoner om, ler drammensjenta.

Det har vært en lang vei for jenta, som begynte med banesykling fordi hun synes det var så kjedelig å sitte i timesvis, bare for å vente på spurten.

– Da jeg startet var det ikke noe landslag, så jeg har gjort all jobben selv. Jeg ringte rundt, prøvde å skaffe sponsorer og spurde andre landslag om tips.

Norges medaljører i banesykling i VM og OL: Wilhelm Henie (VM-gull 1894, VM-sølv 1895 og 1900)

Knut Knudsen (OL-gull 1972, VM-gull 1973, VM-sølv 1975 og 1977, VM-bronse 1976)

Mai Britt Vaaland (VM-bronse 1995) Kilde: bikecult.com

Vil kopiere Knut Knudsen

Knut Knudsen er Norges beste banesyklist gjennom tidene, med OL-gull fra 1972 i München. Han fikk også med seg ett gull, to sølv og en bronse fra VM.

Jenta fra Drammen har ambisjoner om å være i sin livsform under sommerlekene og da kan alt skje.

– Drømmen hadde selvsagt vært å kunne matche Knut Kundsen, men det er mitt første OL så jeg er fornøyd med topp ti. Samtidig ser jeg på meg selv som en outsider til å ta medalje, sier jenta som i november tok sin første verdenscupseier i Hong Kong.

GULLGUTT: Her sykler Knut Knudsen inn til gull på 4000 meter forfølgelsesritt på bane. Knudsen er fortsatt eneste nordmann med OL-gull i banesykling. Foto: NTB / Scanpix

I mai åpner Norges første velodrom på Sola. Stenberg har troen på at en velodrom kan gi norsk banesykling et løft, men det må bygges opp en kultur.

– Det blir viktig med struktur og organisering, det hjelper ikke bare med et anlegg. Man kan se til Sverige som har velodrom, men som ikke har fått til noe, forteller Norges fremste banesyklist.

Publisert: 24.02.20 kl. 14:22

