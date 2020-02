DANSK STJERNE: Jakob Fuglsang er en av Danmarks største idrettstjener. Her sykler han i gul ledertrøye under Criterium du Dauphiné. Til venstre er den italienske legen Michele Ferrari under en rettssak i Bologna i 2004. Foto: AFP og AP

Hemmelig rapport kobler dansk sykkelstjerne til dopinglege

KØBENHAVN/OSLO (VG) Jakob Fuglsang (34), en av verdens beste sykkelryttere, kobles til Lance Armstrongs dopinglege, Michele Ferrari (66).

Det viser en hemmeligstemplet etterforskningsrapport som VG og de danske mediene Politiken og DR er i besittelse av.

Den 24 sider lange rapporten er utarbeidet av et eksternt selskap på oppdrag for Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), som tar seg av antidopingarbeidet for Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

«Etterretning indikerer at Astana Pro Team-rytteren Jakob Fuglsang er under Michele Ferraris dopingprogram, og at lagkameraten Aleksej Lutsenko var til stede under minst ett møte mellom de to i Nice/Monaco» heter det blant annet i rapporten.

Astana-rytter Jakob Fuglsang var verdens tredje beste sykkelrytter i fjor, og er en av Danmarks aller største idrettsstjerner. Michele Ferrari er blant idrettsverdenens mest omtalte dopingleger.

Etter flere dager med dialog uttaler Jakob Fuglsang, lagkamerat Aleksej Lutsenko og Astana nå at de «ikke ønsker å kommentere en rapport basert på indikasjoner og rykter, siden det ikke foreligger en offisiell beskjed fra UCI eller CADF».

I boken «Jakob Fuglsang – drømmen om regnbuestripene og den gule trøye», som kom ut i fjor, snakket derimot 34-åringen om doping:

– Jeg vil kunne stå inne for det jeg har gjort. Jeg vil kunne se meg selv i speilet, og det kan jeg. Jeg har aldri brukt doping, og jeg kommer aldri til å dope meg.

– Det er viktig for meg å si at det er min holdning til doping, la sykkelstjernen til.

NAVNGIS: Dette er en faksimile fra den 24 sider langerapporten CADF bestilte fra et eksternt selskap. Foto: Faksimile

Michele Ferrari har operert som lege og trener i sykkelsporten helt siden 1980-tallet. Dopingmistanken mot 66-åringen hang over ham i en årrekke før han omsider ble utestengt på livstid i 2012. Da var det avslørt hvordan Ferrari var arkitekten bak dopingprogrammet til den skandaleombruste sykkelstjernen Lance Armstrong.

Testosteron, kortison, EPO og ulovlige blodoverføringer er bare noe av det Armstrong benyttet mens han fikk veiledning av Ferrari. Flere titalls andre sykkelstjerner har også vært koblet til den mediesky italieneren.

Livstidsutestengelsen gjør at det er forbudt for idrettsutøvere å motta råd eller andre tjenester fra Ferrari, enten det er som trener, lege eller rådgiver. Brudd på reglene kan ifølge antidopingregelverket gi utøveren en utestengelse på opp til to år.

«CADF har bidratt med informasjon som indikerer at Michele Ferrari fortsatt er involvert i å dope utøvere på Astana Pro Team, og skal ha reist til Monaco og andre lokasjoner for å møte sykkelryttere» heter det i rapporten.

Den danske sykkelstjernen er bosatt i nettopp Monaco. Rapporten er datert sommeren 2019.

«Særlig indikerer etterretning fra CADF at Michele Ferrari var til stede under Vuelta a Catalunya med Astana i mars 2019, har en base i Lugano i Sveits, og at han nylig har møtt Fuglsang og Lutsenko i Nice og/eller Monaco» heter det videre i rapporten.

I rapporten bestilt av Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) kommer det frem at CADF sitter på etterretningsopplysninger om en kobling mellom Ferrari og Fuglsang. I den nevnte rapporten VG, Politiken og DR er i besittelse av, har et eksternt selskap deretter undersøkt tilgjengelig og åpne kilder, men ikke klart hverken å avkrefte eller bekrefte hvorvidt det har vært et samarbeid mellom legen og syklisten.

I rapporten foreslås det likevel ytterligere etterforskning.

«På grunn av deres lave profil og fravær i sosiale medier, kan ikke koblingen mellom Michele Ferrari og sønnen Stefano Ferrari, og ryttere fra Astana Pro Team, bekreftes gjennom åpne kilder» heter det.

«I lys av tidligere juridiske saker og overvåkning utført av italienske myndigheter, så tar de to (Ferrari, journ.anm.) trolig ekstreme forholdsregler i forbindelse med pågående dopingaktiviteter, og forsøker å skjule koblingene deres til syklistene» står det også i rapporten bestilt av CADF.

Den avsluttes med et par punkter om veien videre: Der åpnes det for fysisk overvåkning av mistenkte syklister.

KARRIEREHØYDEPUNKT: Her krysser Jakob Fuglsang målstreken først under fjorårets utgave av klassikeren Liege-Bastogne-Liege. Foto: Olivier Matthys / TT NYHETSBYRÅN

Samtidig understrekes det at dopingjegerne i CADF skal holdes underrettet etter hvert som selskapet bak rapporten mottar informasjon fra sine kilder i fremtiden.

Norske Rune Andersen, som er spesialrådgiver i Antidoping Norge, fungerer som president i CADF. På spørsmål fra VG i forbindelse med denne saken, henviser han til den administrative ledelsen i organisasjonen.

CADF-direktør Olivier Banuls ønsker ikke å kommentere om etterforskningen av Fuglsang og Ferrari er avsluttet. Han skriver til VG at «CADF ikke kan diskutere sine aktiviteter», men uttaler deretter generelt:

«Det er til stor hjelp i kampen mot doping at relevante myndigheter får tilgang på all informasjon i tilknytning til mulig doping eller dopingrelaterte aktiviteter».

VG er ikke kjent med hvorvidt CADF fortsatt etterforsker Fuglsang for å pleie kontakt med Ferrari eller ikke.

En talsperson for UCI har sendt VG, DR og Politiken følgende uttalelse i forbindelse med denne saken. Der understrekes det at CADF gjennomfører sine granskinger helt uavhengig av UCI.

«UCI har per dags dato ikke mottatt noen rapport fra CADF i den hensikt at man vil sette i gang tiltak mot enkeltpersoner eller lag som er nevnt. Vårt forbund følger denne saken veldig nøye og vil fatte nødvendige tiltak til sykkelsportens beste» heter det.

Michele Ferrari ble livstidsutestengt fra all idrett i 2012.

Det eneste utestengelsen betyr, er at det er forbud å benytte seg av 66-åringens tjenester. Selv risikerer han ingen ytterligere straff fra idretten. Utøverne som samarbeider med ham, risikerer derimot utestengelse.

I den danske byen Aarhus sitter Jens Evald. Han er jusprofessor og tidligere styreleder i Antidoping Danmark. På spørsmål om en utøver kan motta treningstips – og ikke dopingmidler – fra en utestengt person, sier Evald:

– Reglene skiller ikke mellom trening og doping. Det er selve kontakten med treneren som gjør at man risikerer en utestengelse.

VG skrev allerede i 2014 om hvordan europeiske dopingetterforskere mente at Michele Ferrari fortsatt jobber i skjul. Han lever tilsynelatende «under jorden», helt uten å avgi digitale spor i sosiale medier.

KOBLES TIL DOPINGLEGE: Bildet er et lite utdrag av rapporten CADF har fått utarbeidet. Foto: Faksimile

Hemmeligholdet er totalt. Pengestrømmen har tidligere hatt forgreninger til Sveits, ifølge italienske medier.

Professor Evald sier han ikke er overrasket over at Ferrari kan være tilbake:

– Jeg er bekymret over den utviklingen som er i gang. Men jeg er enda mer bekymret for det manglende ansvaret som jeg ser hos dem som samarbeider med legene. For det er ingen tvil om at dersom man unnlot å samarbeide med dem, så ville de heller ikke ha noe grunnlag for å arbeide, sier danske Jens Evald.

Koblingen mellom det profilerte sykkellaget Astana og Michele Ferrari er ikke ny: Lageier Alexander Vinokourov, som har vært utestengt for doping i sin aktive sykkelkarriere, har selv innrømmet at han har vært kunde av den italienske legen.

Og da en fire år lang politietterforskning av Ferrari ble avsluttet i Italia i 2014, så dukket Astana-navnet opp på nytt. I den såkalte Padova-rapporten, som er på 550 sider og ble overlevert den olympiske komiteen i landet, var 38 ryttere navngitt som kunder av Ferrari.

VG har sett listen, og av disse 38 navnene hadde 13 enten kjørt for, eller kjørte for, det kasakhstanske sykkellaget.

Rapporten var et resultat av flere år med telefonavlytting, overvåkning av e-post og gransking av pengeoverføringer.

Ferrari har knapt gitt intervjuer de siste tredve årene. Men i 2012 gjorde han et svært sjeldent unntak overfor al-Jazeera: Han nektet for noen gang å ha hjulpet noen med doping.

– Siden jeg startet med sykkelryttere for 30 år siden, har jeg hatt konsultasjoner med hundrevis av profesjonelle sykkelryttere. Men i løpet av de 30 årene har kun få utøvere beskyldt meg for ulovligheter med doping. Og de få har hatt en årsak til å gjøre det, sa Ferrari den gangen.

DOPINGFORTID: Alexander Vinokourov har selv pleiet kontakt med Michele Ferrari. Kasakhstaneren ble dopingtatt som aktiv syklist. I dag er han sjef på Astana. Foto: YOAN VALAT / EPA

Michele Ferrari har ikke besvart gjentatte henvendelser i forbindelse med denne saken. Hans sønn, Stefano, er ifølge politiet i flere land en del av sin fars dopingnettverk og også bredt omtalt i rapporten VG er i besittelse av. Sønnen er blitt forelagt 11 konkrete spørsmål på e-post til seg selv og sin far i forbindelse med denne saken, men valgt å ikke besvare disse.

– Michele Ferrari ble oppfattet som en Messias innenfor doping og forberedelser. Han var mannen du gikk til hvis du ville vinne Tour de France. Og det var derfor Lance Armstrong gikk til ham, sier David Walsh.

Den irske journalisten jobber for The Sunday Times og fulgte i en årrekke både Lance Armstrong og Michele Ferrari på nært hold.

CADF-PRESIDENT: Rune Andersen (bildet) er ikke kjent med saken, og henviser til direktør Olivier Banuls, som ikke vil uttale seg om rapporten. Foto: Ronald Zak / TT NYHETSBYRÅN

Politietterforskningen som ble avsluttet i 2014 endte ikke med sivil straff av Ferrari. Men Astanas problemer stanset ikke med det: Høsten 2014 opplevde sykkellaget ikke mindre enn fem positive dopingprøver.

Jakob Fuglsang signerte for Astana først i 2013, og var ikke en del av Padova-rapporten.

Dansken er en sammenlagtrytter som har hatt ambisjoner om å vinne Tour de France. I fjor hadde han sitt livs sesong, da han imponerte voldsomt gjennom store deler av sesongen. Fuglsang vant blant annet stor-rittet Liege-Bastogne-Liege og noterte seg for en rekke andre topp-plasseringer.

I øyeblikket er han nummer tre på verdensrankingen til Det internasjonale sykkelforbundet.

Taus dansk antidopingsjef

Leder i Antidoping Danmark, Michael Ask, omtaler det som «virkelig bekymringsfullt» dersom Michele Ferrari fortsatt er aktiv.

– Hvis det er tilfelle at han er aktiv, er det jo et skikkelig brudd på reglene, sier han.

– Er du kjent med rapporten som CADF bestilte?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Er dere i besittelse av den?

– Ingen kommentar, sier Ask.

– Er du kjent med at det har vært en etterforskning av relasjonen mellom Fuglsang og Ferrari?

– Ingen kommentar.

