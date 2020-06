NYE TRIUMFER? Alexander Kristoff får muligheten til å ta flere etappeseire i årets Tour de France. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Bekreftet: Kristoff sykler Tour de France

Alexander Kristoff (32) sitt lag bekrefter at nordmannen skal delta i årets Tour de France.

Alexander Kristoff fortalte selv at han skal sykle Tour de France til TV2 forrige uke. Onsdag bekrefter laget hans, UAE Team Emirates, det i en pressemelding.

Tour de France er i år planlagt fra 29. august til 20. september.

I utgangspunktet skulle Kristoff droppe Tour de France denne sesongen til fordel for Giro d’Italia. Dette ble endret etter at coronapandemien sørget for en helt ny kalender.

UAE Team Emirates har plukket ut følgende ryttere til treukersrittene i høst:

Tour de France: Fabio Aru (Ita), Tadej Pogačar (Slo), Davide Formolo (Ita), David De la Cruz (Spa), Alexander Kristoff (Nor).

Giro d’Italia: Fernando Gaviria (Col), Maximiliano Richeze (Arg), Sebastian Molano (Col), Brandon McNulty (USA), Joe Dombrowski (USA), Valerio Conti (Ita), Diego Ulissi (Ita).

Vuelta a España: David De la Cruz (Spa), Davide Formolo (Ita), Fabio Aru (Ita), Jasper Philipsen (Bel), Rui Costa (Por).

Dette er bare de første navnene som er tatt ut. De fulle troppene forventes i løpet av de neste ukene.

Dermed kan Kristoffs norske lagkamerat, Sven Erik Bystrøm (28), fortsatt bli tatt ut.

– Rittprogrammet mitt er så og si identisk med Alex. Blir en hektisk høst med Burgos, Dauphiné, Milano-San Remo, Touren og klassikerne til slutt, skrev Bystrøm i en SMS til TV2 forrige uke.

