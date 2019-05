LEDER: Tejay van Garderen. Her er han fotografert under fjorårets Tour of California. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

Nytt sykkel-bråk: – Juryen bestemmer hvem som skal vinne

En velt så ut til å koste amerikaneren Tejay Van Garderen ledertrøyen i nattens Tour of California, men juryen kom ham til unnsetning - og han fortsetter i gult. Det skaper stor debatt i sykkelsporten.

Bråket har fått den mektige Quick Step-sjefen Patrick Lefevere til å fyre mot det internasjonale sykkelforbundet UCI:

– Snart kommer UCI-juryen til å bestemme etappevinner og juryformannen vil peke ut hvem som skal ha den gule trøyen, skriver han blant annet på Twitter - med henvisning både til det som skjedde i Tour of California i natt og det som hendte i Giro d’Italia for et par dager siden da han som syklet først over mål, ble fratatt seieren.

Lefevere er «fullstendig uenige» i det som skjedde i California - og mener at UCI-representantene ikke følger reglementet.

Det som skjedde, var følgende:

Rittlederen Tejay Van Garderen var ute for flere uhell. Det siste skjedde drøyt tre kilometer fra mål. En regel i sykkelsporten er at velt innenfor de siste tre kilometerne, gir samme sluttid som vinneren.

Men Van Garderen veltet siste gang utenfor tre-kilometer-grensen. Han mistet masse tid, litt over 50 sekunder. Derfor trodde alle at det var dansken Kasper Asgreen (fra nettopp Quick Step), som ledet etter denne fjerde etappen. Det trodde også Van Garderen selv.

Men juryen kom hjemmerytteren til unnsetning: Van Garderen ble tildelt samme tid som Asgreen, til tross for at velten altså skjedde lenger enn tre kilometer fra mål.

Skuffelsen var desto større i Quick Step-leieren, som for øvrig har fått tre etappevinnere på rad nå.

Dette skjer bare et par dager etter den kontroversielle avgjørelsen i Giro d’Italia da Elia Viviani fradømt etappeseieren på dag tre - til fordel for Fernando Gaviria. Quick Step-sjef Lefevere var også da ute på Twitter og fastslo at det var en «latterlig avgjørelse». Viviani mistet seieren som følge av det som juryen mente var en farlig manøver i spurten.

– Laget vårt jobbet hardt for å holde oss foran for å vinne og unngå velt, og så bestemmer UCI-delegaten seg for å gjeninsette Van Garderen på toppen. Dette er en veldig farlig presedens, og jeg er fullstendig uenig i avgjørelsen, fastslår Lefevere.

På procycling.no får han langt på vei støtte fra sportsdirektør for Dimension Data, Gino Van Oudenhove:

– Jeg synes det er en veldig spesiell avgjørelse. Det skaper en farlig presedens. Regler er laget av en grunn. Det er alltid vanskelig om hvor man skal legge grensen, men med trekilometersregelen er det ganske klart, sier Van Oudenhove.

Etter fire etapper ligger nå Van Garderen seks sekunder foran Gianni Moscon, mens danske Asgreen på 3. plass er syv sekunder bak.

