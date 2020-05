Dag Otto Lauritzen: – TV-suksessen kom ved en tilfeldighet

GRIMSTAD (VG) På grunn av flyttingen av Tour de France har han sommeren fri for første gang på det han kan huske. Men selv om sykkelen blir stående i stativet, kan Dag Otto Lauritzen (63) glede seg over kjempesuksess på TV.

– Livet består av mange tilfeldigheter, sier den tidligere sykkelproffen, som har invitert VG hjem til seg i sin flotte leilighet i Grimstad.

På veien opp til leiligheten, over to etasjer, står det en av de første syklene han brukte som proff - og som han fikk tilbake etter 30 år, som et symbol på at det ikke skal være noen tvil: Her bor tidligere OL-medaljør og vinner av en etappe i Tour de France - Dag Otto Lauritzen.

Fra taket har han utsikt over skjærgårder og sentrum. Det er er her han har samlet overskudd for å gjennomføre alle TV-suksessene - som han altså mener startet ved en ren tilfeldighet.

– Det er aldri for sent å starte - med noe, sier den tidligere proff-syklisten.

26 år etter at han la opp som syklist, er han større kjendis enn noen gang. Han ser paradokset, selv om han ikke er så glad i ordet «kjendis».

