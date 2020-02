BITTERT: Alexander Kristoff spurtet inn til en sur andreplass i Bergen-VM. Mesterskapet har blitt en økonomisk mare for Norges cykleforbund. Foto: Hallgeir Vågenes

I forhandlinger: Sykkelforbundet kan betale VM-gjeld til 2035

Norges Cykleforbund vil trolig bruke 10-15 år på å betale ned gjelden til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) etter Bergen-VM i 2017.

Mesterskapet ble en folkefest av de sjeldne for drøyt tre år siden. Men økonomisk endte det hele i et mageplask.

Samtidig som det fortsatt jobbes i konkursboet etter driftsselskapet Bergen 2017 AS, har også sykkelforbundet sin egen gjeld på snaut ti millioner kroner til UCI.

For to uker siden reiste styremedlem Knut Glad og generalsekretær Eystein Thue Stokstad til Sveits for å møte motparten og forhandle om gjelden.

– Det var et godt møte. Jeg opplever dialogen med UCI som konstruktiv, og jeg tror vi får en avtale som vi kan leve godt med, sier Knut Glad til VG.

Under møtet tidligere denne måneden foreslo UCI en nedbetalingstid på ti år.

Ballen ligger hos UCI

Norges Cykleforbund avslo tilbudet, kommer det frem i sakspapirene som er offentliggjort i forkant av det kommende sykkeltinget på Sola om halvannen uke. De ønsket en bedre avtale.

Sykkelforbundet åpnet for å bruke 15 år på å betale UCI-gjelden. Men dersom UCI er villige til å ettergi deler av beløpet og akseptere rentefri betalingspause om sykkelforbundet skulle oppleve krevende år, så kan resultatet likevel bli en nedbetalingsplan over ti år.

I så fall vil kalenderen vise 2030. Da har det gått 13 år siden Alexander Kristoff spurtet inn til VM-sølv på herrenes fellesstart i Bergen sentrum.

– Vi har bedt UCI om en passelig avkorting av hensyn til økonomien vår. Det har jeg god tro på at vi får til, sier Glad.

Han opplevde UCI som forståelsesfulle under møtet. Nå ligger ballen hos det internasjonale særforbundet med base i Sveits.

– Vi har fortalt UCI at vi ønsker å forelegge et forslag til avtale for sykkeltinget på Sola (7.-8. mars) siden denne avtalen strekker seg over en såpass lang periode som 10-15 år. Den går altså over flere ting-perioder, forteller Glad.

VM-SJEF: Harald Tiedemann Hansen var sykkelpresident i Norge, daglig leder i VM-selskapet Bergen 2017 AS og UCI-styremedlem. I dag har han fortsatt en rekke verv, også innen økonomi, i UCI. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Mulig kjempesmell

Som VG har fortalt tidligere, risikerer Norges Cykleforbund også et annet omfattende krav fra Det internasjonale sykkelforbundet: Konkursboet Bergen 2017 AS mener nemlig at overføringen av arrangementsavtalen fra sykkelforbundet til Bergen 2017 AS var ugylidg.

Derfor har boet rettet krav om å få tilbakebetalt 53 millioner kroner fra UCI. UCI bestrider kravet, men har varslet sykkelforbundet om at de vil holdes ansvarlig dersom konkursboet i Bergen vinner frem.

I sakspapirene før det kommende sykkeltinget kommer det frem at det ikke er noe nytt i denne tvisten. Sykkelforbundet bestrider, akkurat som UCI, kravet fra boet i Bergen 2017 AS.

Norges cykleforbund understreker i sakspapirene før forbundstinget at likviditeten er bedret i 2019, og at den ikke lenger anses å være anstrengt.

