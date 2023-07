Kristoff parkert på oppløpet i Tour de France: − Ikke rask nok lenger

Alexander Kristoff (36) hadde en drømmeposisjon på oppløpet. Men Jasper Philipsen tok årets fjerde etappeseier i Tour de France.

Det skjedde etter en ventet massespurt i målbyen Moulins.

– Han er ikke rask nok lenger der. Det ble for langt frem alene i vinden for Alexander Kristoff, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Hadde Kristoff hatt noen år yngre ben, så hadde dette blitt seier, istemte Thor Hushovd.

Alexander Kristoff ble nummer seks på etappen.

– Det var veldig kaotisk. Det er vanskelig å holde seg samlet. Søren fikk meg fint frem på oppløpet, men det ble litt langt til mål. Men de andre var sterkere. Vi får «godkjent» for forsøket. Vi er nærmere enn forrige gang iallfall, oppsummerer han.

Han roste opptrekkeren Søren Wærenskjold.

– Hadde han holdt hundre meter til, så kunne vi konkurrert om topp tre her. Men det står litt på meg også, jeg var ikke rask nok, sier Kristoff.

Skråsikker på Kristoff-valg

Kristoff hadde før dagens etappe en 14.-plass, 9.-plass og 7.-plass som det beste så langt i årets Tour de France.

På nordmannens CV står det fra før fire etappeseirer i Tour de France. Den forrige kom i Nice i 2020.

Enkelte har tatt til orde for å la Søren Wærenskjold få sjansen til å spurte i Tour de France. Kristoffs styrke er imidlertid idet andre spurtere blir slitne, sent i det franske treukersrittet. Uno-X-ledelsen var heller ikke i tvil om valget av spurter onsdag kveld:

– Vi står bom fast på at det er Alex som leverer den beste og tryggeste spurten for oss. Samt at Søren er opptrekkeren hans, sa sportsdirektør Stig Kristiansen til TV 2 tre mil før mål.

Sjanseløst bruddforsøk

Tre ryttere stakk nærmest umiddelbart avgårde på onsdagens etappe. Men

Andrey Amador, Mathis Louvel og Daniel Oss var i praksis sjanseløse.

Hovedfeltet ønsket spurt og lot trioen leke i front, vel vitende om at det ville samle seg til slutt.

PS. I morgen, torsdag, venter en mer kuppert etappe der mange spår at et brudd vil gå helt inn til mål.

