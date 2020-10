SIKTER HØYT: Alexander Kristoff har for vane å prestere i toppen i Flandern rundt og håper på et godt resultat også i år, selv på et uvanlig tidspunkt på året. Foto: Thibault Camus / Pool AP

Kristoff drømmer om ny Flandern-seier: − Må jo sikte høyt

Alexander Kristoff (33) klarte ikke å forsvare fjorårsseieren i Gent-Wevelgem. Det håper han vil bety at han kan gå litt under radaren i årets største brosteinsklassiker, Flandern rundt.

– Podiet vil jeg være fornøyd med. Jeg må jo sikte høyt og prøve å vinne, men jeg vet det er vanskelig i Flandern rundt. Jeg var nesten i posisjon til å vinne i fjor, så jeg vil være fornøyd med tilsvarende i år, sier han foran søndagens ritt i Belgia.

Den gang ble han nummer tre, etter at Alberto Bettiol og Kasper Asgreen holdt unna for en gruppe på 16 ryttere.

– De blir fort redde for meg hvis jeg henger med til Oude Kwaremont og Paterberg (de to siste bakkene), men jeg tror jeg kan gå under radaren. Jeg tipper jeg derfor også kan få muligheten til å komme meg i forkant.

VANT I 2015: Alexander Kristoff vant Flandern rundt i 2015 etter å ha spurtslått Niki Terpstra på oppløpet i Oudenaarde. Foto: FRANCOIS LENOIR / X01164

Kristoff vant Flandern rundt i 2015, som den første nordmannen noensinne, og har siden debuten i 2012 aldri vært dårligere enn nummer 16.

Med seks plasseringer blant de fem beste på åtte forsøk, hører han naturlig til i favorittsjiktet, men han skremte nok ikke konkurrentene under verken Brabantse Pijl (brøt etter tekniske problemer med tre mil igjen) eller Gent-Wevelgem, hvor han måtte nøye seg med en 19. plass.

– Jeg følte meg egentlig ganske bra, men det gikk akkurat for hardt, så det var stang ut sånn sett, sier Kristoff.

Kristoff har vært kjent for å gjerne trenge noen ritt på brosteinen for å komme virkelig i rytmen, og håper rittene han nå har unnagjort vil gjøre ham godt forberedt.

– Jeg er optimistisk og jeg trenger gjerne litt ritt for å komme i gang igjen, selv om jeg frykter at jeg ikke blir klar før det er over, sier han.

Derfor var det også dårlige nyheter da Paris-Roubaix (25. oktober) ble avlyst - rittet som skulle avslutte Kristoffs sesong.

– Jeg tror det kunne vært det beste rittet for meg, siden det hadde vært det siste, sier han.

Nå er det Flandern rundt (18. oktober) og Driedaagse Brugge-De Panne (21. oktober) som står igjen på kalenderen, hvor Flandern rundt er det store målet.

Det samme gjelder for blant andre Mathieu van der Poel, Wout van Aert og verdensmester Julian Alaphilippe, alle tre ryttere som Kristoff har fått testet seg mot i de siste rittene. I Brabantse Pijl fikk Kristoff en liten smakebit på neste års VM-løype, og fikk se Alaphilippe og Van der Poel være i storslag opp de bratte bakkene. I Gent-Wevelgem var det Van Aert og Van der Poel som viste seg som de sterkeste, men de to rivalene endte med å markere hverandre ut av rittet i finalen.

Der ligger på sett og vis også nøkkelen om Kristoff skal kunne kopiere 2015-seieren.

– Jeg har et håp om å komme i forkant, men det spørs om jeg klarer det. Jeg følte jeg spurtet bra i Wevelgem, så jeg stoler på spurten, men det hander om å være i posisjon.

Publisert: 16.10.20 kl. 22:47

