VANT IGJEN: Mark Cavendish kunne juble for tredje gang i år. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Cavendish er bare én seier unna rekorden etter nok en etappeseier

Mark Cavendish (36) spurtet inn til sin 33. etappeseier i Tour de France. Etter etappen takket han for å slippe spørsmål om Eddy Merchx’ rekord på 34 etappeseiere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I massespurten i Valance dro Cavendish nok en gang det lengste strået, rett foran Wout van Aert og Jasper Philipsen.

– Jeg klarte ikke avslutningen her sist jeg var her i 2015, så nå visste vi hvordan vi skulle gjøre det, sier Cavendish i et intervju vist på TV 2 etter målgang.

– Jeg må takke laget for denne. Jeg gjorde ikke noe før det var 150 meter igjen.

Nå er han bare én seier bak rekorden til Eddy Merckx på 34 etappeseiere.

I seiersintervjuet stilte reporteren bevisst ingen spørsmål om Merchx’ rekord.

– Takk for det, kommenterte Cavendish.

– Ikke si navnet, ikke si navnet! Jeg tenker ikke på noe. Jeg har akkurat vunnet en etappe i Tour de France og det er det folk jobber hele livet for, sa Cavendish etter den forrige seieren.

Etter en hviledag i Tour de France, var det igjen klart for en flat etappe tirsdag. Etappen gikk fra Albertville til Valance øst i Frankrike, og endte som forventet i en massespurt.

Hugo Houle (Astana-Premier Tech) og Tosh Van Der Sande (Lotto-Soudal) gikk tidlig i brudd på etappen, men hovedfeltet virket å ha full kontroll på duoen. Med snaue 40 kilometer ble de to hentet.

Inn mot spurten styrte Deceunick-Quick Step-laget foran i feltet, og ga Cavendish et perfekt utgangspunkt før spurten.

