VANT IGJEN: Mark Cavendish kunne juble for tredje gang i år. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Cavendish er bare én seier unna ellevill rekord etter nok en etappeseier

Mark Cavendish (36) spurtet inn til sin 33. etappeseier i Tour de France. Etter etappen var han takknemlig for å slippe spørsmål om Eddy Merchx’ rekord på 34 etappeseiere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I massespurten i Valance dro Cavendish nok en gang det lengste strået, rett foran Wout van Aert og Jasper Philipsen.

Inn mot spurten styrte Deceunick-Quick Step-laget foran i feltet, og ga Cavendish et perfekt utgangspunkt før spurten. Etter målgang var han tydelig takknemlig for opptrekket han fikk av laget.

– Jeg klarte ikke avslutningen her sist jeg var her i 2015, så nå visste vi hvordan vi skulle gjøre det, sier Cavendish i et intervju vist på TV 2 etter målgang.

les også Cavendish vant igjen og er to seirer bak legendarisk rekord: – Ikke si navnet!

– Jeg må takke laget for denne. Jeg gjorde ikke noe før det var 150 meter igjen.

Nå er han bare én seier bak rekorden til Eddy Merckx på 34 etappeseiere.

I seiersintervjuet stilte reporteren bevisst ingen spørsmål om Merchx’ rekord.

– Takk for det, kommenterte Cavendish, mens han smilte bredt.

– Ikke si navnet, ikke si navnet! Jeg tenker ikke på noe. Jeg har akkurat vunnet en etappe i Tour de France og det er det folk jobber hele livet for, sa Cavendish etter den forrige seieren.

les også Cavendish’ lange vei tilbake til Tour de France: – Det har vært hele livet mitt

At han nå ligger i posisjon til å tangere den legendariske rekorden til Merchx er ganske utrolig, bare ni måneder etter at han trodde han hadde syklet sin siste ritt.

Torsdag er det en ny flat etappe, hvor Cavendish med seier tar steget opp på like mange som Merchx.

Med seier på den tiende etappen, befester Cavendish grepet om det grønne poengtrøyen. Han har nå 218 poeng – 59 poeng foran Michael Matthews på andreplass.

Foto: COR VOS / REUTERS

Etter en hviledag i Tour de France, var det igjen klart for en flat etappe tirsdag. Det ble forholdsvis rolige 190 kilometer øst i Frankrike fra start i Albertville og til mål i Valance.

Hugo Houle (Astana-Premier Tech) og Tosh Van Der Sande (Lotto-Soudal) gikk tidlig i brudd på etappen, men hovedfeltet virket å ha full kontroll på duoen. Med snaue 40 kilometer ble de to hentet, og det ble som ventet en massespurt.