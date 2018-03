VANT TOUR DE FRANCE I 2012: Seieren til Bradley Wiggins, for snart seks år siden, har ifølge stadig flere mørke skyer hengende over seg. Foto: GRAHAM WATSON / POOL

Dopingrapport med knusende kritikk av Bradley Wiggins og Team Sky

Publisert: 05.03.18 10:28

Sir Bradley Wiggins benyttet et tungt dopingmiddel som prestasjonsfremmende middel, og ikke medisin, før han vant Tour de France i 2012.

Det er en av konklusjonene i en fersk rapport utarbeidet av kulturkomiteen i det engelske parlamentet. Rapporten, på 52 sider, får store overskrifter i sykkelverden og engelske aviser mandag morgen.

Saken fikk først oppmerksomhet i 2016, da den russiske hackergruppen «Fancy Bears» avslørte hvordan Wiggins fikk medisinsk fritak til å bruke kortikosteroidet triamcinolone foran Tour de France i 2011 og 2012, samt noen dager før Giro d’Italia i 2013.

Saken førte til omfattende gransking i England.

«Ut fra bevisene om bruk av triamcinolone i Team Sky i den aktuelle perioden, og spesielt 2012, så tror vi dette kraftige kortikosteroidet ble brukt for å preparere Bradley Wiggins, og muligens andre ryttere rundt ham, foran Tour de France. Hensikten var ikke medisinsk, men for å forbedre forholdet mellom vekt og kraft foran løpet» heter det i den ferske rapporten.

Triamcinolone er forbudt i konkurranse dersom man ikke har medisinsk fritak. Utenfor konkurranse er det lov å ta. I en forklaring for det engelske parlamentet, har Wiggins innrømmet å ha brukt triamcinolone hele ni ganger over en periode på fire år.

Lance Armstrong benyttet det samme stoffet som dopingmiddel før Tour de France i 1999. En annen sykkeldoper, David Millar, jukset også med triamcinolone. Han sa stoffet var så «tungt» at det holdt å ta det én gang i året. Å ta det oftere eller i store doser var galskap, har Millar sagt.

På det tidspunktet Millar benyttet stoffet, var han som tynnest i sin egen karriere.

«Likevel mistet jeg ikke kraft, som ofte er straffen når en rytter går ned i vekt. Jeg så ut som en maskin fysisk. Muskelfibrene mine var synlige og blodårene så ut som et veikart over hele kroppen. Det gjorde meg bedre på alle mulige måter» , har Millar sagt.

I mandagens rapport kommer det frem at Wiggins’ egen trener gjennom flere år, Shane Sutton, beskriver medisinbruken som uetisk. Sutton jobbet tett på Team Sky og British Cycling, og vitnemålet hans anses å være svært problematisk for de to organisasjonene.

Samtidig som Wiggins snakket høyt om en fantastisk oppkjøring til Tour-en i 2012 brukte han altså et velkjent dopingmiddel av medisinske årsaker.

«Søknaden om medisinsk fritak for bruk av triamcinolone på Bradley Wiggins, foran Tour de France i 2012, innebar at han nøt godt av den prestasjonsfremmende effekten av dette stoffet før løpet. Dette innebærer ikke brudd på WADA-koden, men derimot en krysning av den etiske grensen Dave Brailsford (Sky-sjef) selv dro opp for laget. I motsetning til hva Brailsford forklarte for komiteen, så tror vi stoffet ble brukt av Team Sky, innenfor Wada-reglene, for å forbedre prestasjonen til rytterne, og ikke bare for medisinsk behandling» står det i rapporten.

Bradley Wiggins har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt. Det gjør også den adlede briten på sin Twitter-konto i dag.

« Det er så trist at det kan rettes beskyldninger, der folk aldri har gjort hva de anklages for, men så blir det likevel ansett å være fakta. Jeg avviser på det sterkeste påstandene om at medisiner ble brukt uten medisinsk behov. Jeg håper å få frem min side av saken i løpet av de neste dagene» skriver Wiggins.

Den ferske dopingrapporten stiller også spørsmål ved forklaringen om en mystisk pakke som ble levert til Team Sky og Bradley Wiggins i juni 2011. Dette var altså på et tidspunkt der briten benyttet triamcinolone.

Lagsjef Dave Brailsford har kommet med to forklaringer som Daily Mail mener å kunne bevise at ikke medfører riktighet. Nå sier Brailsford at pakken inneholdt det lovlige stoffet fluimucil.

«Mange mener at den forklaringen ikke er troverdig» heter det i rapporten.

Årsaken er følgende: En medarbeider i Team Sky ble bedt om å frakte pakken hele veien fra hovedkvarteret i Manchester, gjennom Sveits og til Frankrike. Tidligere hadde Team Sky kjøpt den samme medisinen over disk på et apotek et par timers kjøretur unna basen i Frankrike.

Sky-legen som ba om medisinen, Richard Freeman, har ikke ønsket å forklare seg for komiteen i det engelske parlamentet, på grunn av dårlig helse. I tillegg brøt han angivelig interne regler om å laste opp alle medisinske protokoller i nettskyen (dropbox).

Og som om ikke det var nok: PC-en til Freeman inneholdt angivelig bevis for hva den mystiske pakken inneholdt. Men denne PC-en ble Freeman frastjålet under en ferietur i Hellas, hevder han.

«At disse journalene mangler er en alvorlig svikt av både Team Sky og British Cycling» heter det i mandagens rapport.

Og:

«Vi har ikke informasjon som bekrefter at pakken inneholdt fluimicil. Vi kan heller ikke si at den inneholdt triamcinolone. Vi vet at Bradley Wiggins søkte om medisinsk fritak for å ta triamcinolone, og at han litt senere fikk fritak for å ta den medisinen».