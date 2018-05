Sekunddrama for Boasson Hagen: – Jeg kjørte med alt jeg hadde

Han fikk ikke mye drahjelp, startet opphentingen for sent og dermed mislyktes Edvald Boasson Hagen (31) med å ta sin fjerde Tour of Norway-seier.

Kun få mil fra Rudsbygd, der han trådte sine barnesko, tråkket Boasson Hagen inn til en skuffende 16. plass i sentrum av Lillehammer søndag ettermiddag.

– Det er surt at det ikke gikk bedre, siden jeg var på hjemmebane, på Lillehammer. Jeg kjørte med alt jeg hadde i håp om å tette luken, men det var «ganske mye syre» der på slutten, sier en skuffet og sliten Boasson Hagen til TV 2.

Danske Alexander Kamp tok etappeseieren foran spanske Eduard Prades og nordmannen Carl Fredrik Hagen. Trioen var i brudd i flere kilometer og klarte helt til mål å holde avstanden til neste felt.

Der lå Edvald Boasson Hagen , men han hadde ingen hjelperyttere med seg – og startet opphentingen i seneste laget. Tidsmessig. Og energimessig.

Fakta Resultat- og sammenlagtlisten: 1. Alexander Kamp, Danmark (Virtu)

2. Eduard Prades, Spania (Euskadi)

3. Carl Fredrik Hagen, Norge (Joker)

4. Jeroen Meijers, Nederland (Roompot)

5. Justin Jules, Frankrike (WB) Sluttstillingen: 1. Prades 20.47.57

2. Kamp 0.03

3. Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data) 0.12

4. Hagen 0.21

5. Alex Aranburu (Spania) 0.28 Kilde: NTB

Boasson Hagen måtte nøye seg med tredjeplass i sammendraget og var 12 sekunder bak i sammendraget. Etappevinner Kamp tok annenplassen, tre sekunder bak dagens gladeste mann, fra Spania.

– Det er det største øyeblikket i min karriere. Jeg kan ikke tro det, sa den nybakte Tour of Norway-vinneren Eduard Prades til kanalen.

Avslutningen gikk fint for seg og inneholdt ingen store kontroverser, men det gjorde den andre etappen:

I løpet av de 154 tøffe kilometerne fra Moelv til OL-byen fra ’94 passerte rytterne hjembygda til Edvald Boasson Hagen, der flere hundre mennesker hadde stilt seg langs veien for å heie frem «sin store sønn». Men, til liten nytte.

Boasson Hagen vant etapperittet i 2012, 2013 og 2017.

Nederlandske Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) ledet sammendraget og hadde 11 sekunder ned til Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) og Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy) før den siste etappen. Groenewegen fikk det som ventet tøft med de mange stigningene og syklet seg tidlig ut av sammenlagtkampen.

Nederlenderen vant den første etappen, Boasson Hagen den andre, mens Groenewegen slo tilbake med seier på både tredje og fjerde etappe.

PS: Rudsbygd var tidligere en del av Fåberg kommune. Lillehammer og Fåberg slo seg sammen i 1962 og kommunen tok navn etter førstnevnte.

