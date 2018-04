MØTTE HUSHOVD: Her er Alexander Kristoff i møte med Thor Hushovd under lagpresentasjonen i Compiegne lørdag ettermiddag. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Kristoff: – Det var ingen som nevnte meg før VM heller, og da ble jeg nummer to. Det kan være det samme hva dere mener

COMPIEGNE (VG) Thor Hushovd (40) mener Alexander Kristoff (30) ikke har innfridd og holder Edvald Boasson Hagen (30) som en større vinnerkandidat i Paris-Roubaix.

Presset på Kristoff er betydelig etter en svak vårsesong i et nytt lag. Men en seier på velodromen i Roubaix søndag ettermiddag, kan snu fiasko til gedigen suksess.

Det er det ikke mange i Frankrike som virker å tro på. Utenlandske medier nevner ikke nordmenn blant rytterne som har vinnersjanser i morgen.

- Kristoff har ikke innfridd som tidligere år. Det så vi sist i Flandern rundt, som normalt passer ham enda bedre enn Roubaix. Det ligger ikke til rette for ham. Edvald er den største favoritten vi har, sier Thor Hushovd til VG.

Det sier tidligere er på plass i den franske startbyen Compiegne som nyansatt sykkelekspert hos TV 2.

Edvald Boasson Hagen slet med lungebetennelse i vinter, før han måtte operere bort galleblæren og mistet en hel måned med trening. Nå virker formen å være stigende.

For Alexander Kristoff har våren vært vanskelig etter overgangen til UAE Team Emirates. To mindre seirer i Midt-Østen, og en fjerdeplass i Milan-Sanremo holder ikke for en av sykkelsportens store navn.

- Det var ingen som nevnte meg før VM heller, og da ble jeg nummer to. Det kan være det samme hva dere og andre folk mener. Jeg kjører så godt jeg kan, sier Kristoff til VG.

Han sier det med en smil, og beholder humøret. Men Kristoff sprudler ikke i Frankrike før Roubaix.

- Hushovd holder Edvald som en større vinnerkandidat enn deg selv?

- Edvald har bedre toppresultatet i Roubaix enn meg, og liker nok rittet bedre enn meg. Så det er godt mulig det, sier han.

Kristoffs forkjølelse er omsider i ferd med å slippe taket. Sittesårene han har slitt med, bør ikke by på voldsomme problemer. 30-åringen fra Stavanger sier han er fornøyd med en plass på podiet.

Laget har ikke prestert godt nok, mener han - men peker i neste omgang på sykdom og egne feilvalg som forklaring på fraværet av resultater de siste månedene.

Thor Hushovd tror ikke Kristoff tenker for mye på forventningene lagledelsen har til ham.

- Jeg tror han kan være ganske avslappet. Han har allerede oppnådd noen vanvittig store seire. Men så er det en sulten syklist med et ekstremt vinnerinstinkt, sier sørlendingen.

- Blir presset på Kristoff enda større om han ikke leverer her nå?

- Det er klart, sånn er det. Når du får godt betalt for å være en leder og kaptein som skal innfri, så blir det et press og et desto større press senere, sier Hushovd.

Selv hadde han Paris-Roubaix som sitt store favorittløp. 40-åringen maktet aldri å vinne på velodromen i Roubaix.

- Hva er sjansen for at en nordmann vinner dette rittet noen gang?

- De er tilstede. Vi har så gode ryttere allerede i dag at det kan skje i morgen, men også i den kommende generasjonen. Juniorlandslaget er i dag ranket som nummer én i verden. Det er helt unikt og lover bra, mener Hushovd.

40-åringen vil, foruten å jobbe på Paris-Roubaix, følge hele Tour de France for TV 2 i sommer. Det har han aldri gjort før.

- Jeg fikk sykkel litt på avstand og så det hele utenfra. Da tenkte jeg at jeg sitter på en del erfaring. Hvorfor bare la det dø ut? Jeg kan heller formidle det videre til TV-seerne. I tillegg har jeg ikke noe arbeidsmiljø der jeg bor i Monaco. Det får jeg i TV 2, sier han.

PS! Alexander Kristoff står med 67 seirer i proffkarrieren. Edvald Boasson Hagen følger rett bak, med sine 66 seirer.