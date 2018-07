SEIERSVANTE: Quick-Step-laget, her med Bob Jungels i Luxembourg-fargene rødt, hvitt og blått i midten, har vunnet mest av alle World Tour-lagene denne sesongen. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Tour de France-rytteren Bob Jungels viser frem sin forslåtte kropp

Publisert: 17.07.18 11:09

SYKKEL 2018-07-17T09:09:27Z

Bob Jungels var blant rytterne som gikk i bakken på brosteinetappen til Roubaix. Nå viser den 25 år gamle Quick-Step-rytteren frem sin forslåtte kropp.

25-åringen har lagt ut et bilde på sin Twitter-profil der man tydelig kan se at det smerter å være deltager i verdens mest prestisjefulle sykkelritt.

Med en oppskrapet skulder, et kutt over albuen og et bandasjelignende plaster på hoften inspiserer Quick-Step-rytteren sine egne skader etter den niende etappen.

– Tilbake fra helvete i nord, helbredet og klar for bakkene, skriver Bob Jungels ved siden av bildet.

Han var bare en av mange som fikk smake på brosteinen i den krevende etappen til Roubaix.

Alexander Kristoff var i bakken to ganger, blant annet én gang der han veltet over sammenlagtfavoritt Chris Froome. Se bildet under:

– Jeg lå i tredjeposisjon, så plasseringen min var det ikke noe i veien med. Jeg kom nesten rundt, men skled siden jeg måtte svinge såpass brått. Da var jeg sjanseløs, forklarte Kristoff om Froome-krasjet.

– Det var utrolig mange velt i dag. Prøv å sett ord på etappen?

– Det er som Roubaix. Men jeg følte at farten var litt roligere. I Roubaix har man ikke sjanse til å komme tilbake, men her kom jeg tilbake to ganger. Men jeg skulle gjerne unngått velt, sa Kristoff til VG i Roubaix.

Enda verre gikk det imidlertid for andre syklister.

Der både Jungels og Kristoff stiller på startstreken når Tour-feltet inntar fjellene tirsdag, måtte en gråtende Richie Porte konstatere at hans utfordrerkandidatur til den gule trøya var over søndag.

Moviestar-rytter José Joaquin Rojas kom seg heller ikke helskinnet gjennom søndagens etappe. Han var involvert i samme velt som Porte og måtte også bryte.