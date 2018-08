NY STJERNE: Mathieu van der Poel jubler for seieren. Den nederlandske sykkelcross-stjernen spås en stor fremtid på landeveien også. Foto: Jostein Overvik

Mathieu van der Poel vant nordnorsk folkefest: – Trist at de norske stjernene mangler

SYKKEL 2018-08-16T17:15:06Z

KIRKENES/VADSØ (VG) Han kalles den nye Peter Sagan. Mathieu van der Poel vant den første etappen av Arctic Race of Norway. Men de største norske stjernene glimrer med sitt fravær i Nord-Norges største idrettsarrangement.

– Det er trist at de norske stjernene mangler. Men vi respekterer at det er slik. De har helt sikkert sine grunner, sier Knut-Eirik Dybdal – daglig leder i sykkelrittet som i fire dager sendes direkte i 146 land verden over. Både rundt starten i Vadsø og målgangen i Kirkenes ble det arrangert store folkefester. Dybdal kaller dem «fantastiske».

Arctic Race-ambassadør Thor Hushovd er spesielt kritisk til at Edvald Boasson Hagen ikke sykler i Øst-Finnmark. Team Dimension Data stiller lag, men uten nordmannen.

– Det er synd. Han burde kjørt her. Kalenderen hans er ikke så fullpakket, sier Thor Hushovd, som vant det første Arctic Race for fem år siden.

– Hvis Edvald skulle kjørt nå ville resten av sesongen gått i bøtta, mener hans mangeårige rådgiver Birger Hungerholdt. Han presiserer at han ikke har noe med avgjørelsen å gjøre.

– Dette er noe laget har avgjort. Men den ville ikke vært annerledes om han selv hadde bestemt. Etter å ha kjørt Tour de France og Polen rundt trenger Edvald restitusjon. Han sykler ritt igjen i Frankrike neste helg, opplyser Hungerholdt.

Arctic Race of Norway Fredag: 195 km Tana–Kjøllefjord Lørdag: 194 km Honningsvåg–Hammerfest. Søndag: 145 km Kvalsund–Alta.

Boasson Hagen var med i 2015, men har de tre siste sesongene ikke deltatt i det nordnorske sykkelrittet. Alexander Kristoff har vært oftere å se nord for polarsirkelen. Men laget UAE stiller ikke i Øst-Finnmark og vinneren av Tour de France-avslutningen sykler i stedet i Hamburg kommende helg.

– På grunn av fotball-VM ble Tour de France arrangert senere og sesongen komprimert. Han skulle gjerne stilt i Arctic Race, men laget trenger å plukke poeng og prioriterer Hamburg, sier stefar og trener Stein Ørn.

Både Markus Hoelgaard og Anders Skaarseth var med å dominere den første etappen. Hoelgaard var helt i teten før siste bakken, men stivnet og ble nummer fire. Skaarseth var offensiv gjennom hele dagen og kunne ikle seg klatretrøyen.

Men Mathieu van der Poel stjal showet.

Nederlenderen er verdensmester i sykkelcross og har vunnet 11 internasjonale ritt i grenen bare i 2018. Men er også nederlandsk mester på landevei og ble nummer to EM sist søndag. Van der Poel fulgte opp med en flott seier i den seige motbakken som avsluttet torsdagens etappe.

– Jeg er veldig fornøyd. Målet var å vinne en etappe her og det har jeg allerede gjort, sier 23-åringen og sammenlignes med Peter Sagan. Den spurtsterke verdensmesteren har også bakgrunn fra sykkelcross.

Arctic Race of Norway er for første gang i Øst-Finnmark. Fredag fortsetter rittet fra Tana til Kjøllefjord der feltet må takle 2700 høydemeter. Avslutning skjer i Alta søndag.

Nord-Norges største idrettsbegivenhet er 60 prosent eid av Tour de France-eier ASO. Rittet omsetter for 40 millioner kroner i året og går med et lite overskudd. Statsstøtten er på 15 millioner kroner gis gjennom de tre nordnorske fylkeskommunene. Den daglige lederen mener det er vel anvendte penger. Verdiene av de internasjonale TV-bildene skal være beregnet til 230 millioner kroner for fjorårets ritt.

– Uten støtte hadde vi ikke klart å gjennomføre dette på alle de stedene vi har ønsket å besøke. Fylkeskommunene gikk inn fordi landsdelen siden krigen ikke har arrangert andre store internasjonale mesterskap enn sprint-VM på skøyter. Vi skaper store verdier lokalt og setter både landsdelen og Norge på kartet, sier Knut-Eirik Dybdal.

Andre store norske sykkelritt får til sammen fem millioner kroner av kulturdepartementet. Tidligere i sommer ble det bråk 950.000 kroner ble omfordelt fra Tour des Fjords til Ladies Tour of Norway. Stein Ørn – sentral i sykkelmiljøet i Rogaland reagerte sterkt.

– Støtten til Arctic Race of Norway er vel fortjent, understreker Ørn.

– Men underfinansieringen av andre ritt er et kjempeproblem. Norsk sykkelsport er bygd på den kompetansen som utvikles på disse rittene. Jeg er sikker på at sykkel-VM i Bergen ikke hadde gått underskudd om det hadde blitt arrangert av dem som kan å arrangere sykkelritt her i landet, sier Alexander Kristoffs trener til VG.