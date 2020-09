SLOVENSK KAMP: Tadej Pogacar (i hvitt) og Primoz Roglic (i gult) har vist seg som de sterkeste klatrerne så langt i årets Tour de France. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Stigningen som kan avgjøre Touren: – Kan tape en halvtime om du har en dårlig dag

Tour de France tøffeste fjellavslutning venter på den 17. etappen opp til Col de la Loze, som kan gi store utslag i kampen om seieren.

– Jeg tror det blir superhardt, spesielt etappen til Col de la Loze. Vi var på rekognosering der, og hvis du har en god dag kan du ta noen sekunder. Hvis du har en dårlig dag, kan du fort tape en halv time, sa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) om den siste uken i årets Tour de France under en pressekonferanse på mandagens hviledag.

På tirsdagens etappe viste han igjen at beina er ganske friske, med et angrep inne på den siste kilometeren.

21-åringen klarte ikke å ta inn noen sekunder, og er fremdeles 40 sekunder bak landsmannen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) før den 17. etappen, som avsluttes opp brutale Col de la Loze (21,5 kilometer à 7,8 prosent), med partier på over 20 prosents stigning.

Primoz Roglic har hatt det sterkeste laget rundt seg gjennom årets Tour de France, og kan nok igjen lene på seg laget gjennom store deler av den 17. etappen.

– I morgen (onsdag) er årets dronningetappe. Den siste klatringen er det høyeste punktet i årets løype, og de siste kilometerne er veldig harde, ettersom vi må sykle på en bratt sykkelvei. Vi har rekognosert, og jeg har også vært på den andre siden, i hoppbakkene i Courchevel, sa Roglic til arrangøren etter tirsdagens etappe.

Roglic har et VM-gull som junior i skihopping og deltok i to renn i Courchevel i 2007.

– Med 15 dager i beina har ikke terrenget så mye å si. Flatt, oppover - det er det samme. Det handler om å ha beina og jeg håper har dem og vil gjøre det bra i morgen, sa Roglic.

Onsdagens etappe starter 12.30 - få alt om Tour de France i vårt direktestudio!

Først i fjor åpnet sykkelveien opp til Col de la Loze, som forbinder skistedene Méribel og Courchevel. Det eneste store sykkelrittet som har blitt arrangert opp dit er den åttende etappen i Tour de l’Avenir. Rittet ble til slutt vunnet av norske Tobias Foss.

– Col de la Loze er noe av det verste jeg har sett fra bil og fra sykkel, om ikke det verste, sa Stig Kristiansen i VGs Tour de France program «Før etappen» på søndag.

INSPIRERT: Unge ryttere som Marc Hirschi (22), Lennard Kämna (24) og Tadej Pogacar (21) har alle imponert i årets Tour de France, ryttere Foss har konkurrert mye med opp gjennom årene. – Det viser at spranget kanskje ikke er så stort som man tror. Det er motiverende, sier Foss. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kristiansen var sportsdirektør for det norske U23-landslaget i Tour de l’Avenir, hvor etappen til Col de la Loze endte med at Foss tok tilbake ledelsen i rittet.

– Finalebakken er litt todelt. Første kilometerne er ganske slake, så tar du inn på et alpintområde siste seks kilometerne. Der er det steinhardt. Det er gode muligheter for fyrverkeri, sier Foss til VG.

– Hvis du får det der, så står du helt stille. Hvis du har dagen, så er det mulig å sette litt tid i sekken, sier Foss.

Foss endte som nummer ni sammenlagt i Tour de l’Avenir i 2018, et ritt som den gang ble vunnet av Tadej Pogacar. I 2018 var det også en etappe til Méribel, men den gang med målgang før den nye sykkelveien. Foss signerte for Jumbo-Visma foran årets sesong, og har også størst tro på lagkameraten av de to slovenerne.

– Jeg er litt inhabil, men jeg synes Primoz ser sterkest ut. Jeg vet hva han er god for, og jeg tror han har gode muligheter, sier Foss.

Publisert: 16.09.20 kl. 07:40

