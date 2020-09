DOBBELTSEIER: Michal Kwiatkowski (høyre) vant den 18. etappen. Foto: STEPHANE MAHE / POOL

Ineos slo tilbake med dobbeltseier: – Sinnssyk lettelse

Ineos Grenadiers har vært ute etter et plaster på såret etter at Egan Bernal måtte bryte. Det fikk de for alvor på den 18. etappen, med dobbeltseier og Richard Carapaz inn i klatretrøyen.

Etter å ha kjørt seg fri fra et brudd på over 30 ryttere, kjørte Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz alene på de siste tre milene.

Dermed var bare spørsmålet hvem av de to Ineos-rytterne som ville få muligheten til å krysse målstreken først, snaut to minutter foran en gruppe med rester av bruddet og de største sammenlagtfavorittene.

Feiringen startet tidlig på den siste kilometeren og med hendene på hverandres rygg kom de sammen over mål, med Kwiatkowski noen centimetere foran.

– Det er klart at det var en lettelse. Sinnssyk lettelse. Vi har vært så nære de siste dagene og det har vært kollektivt fra start. Du må jobbe sammen for å få til én vinner og jeg kan ikke huske sist jeg så et sykkelritt hvor to lagkamerater kunne krysse målstreken på denne måten, sier Ineos’ norske sportsdirektør, Gabriel Rasch, til TV 2.

HOPPET OVER GJERDET: Mannen i svart hoppet over gjerdet og løp langs Carapaz og Kwiatkowski på de siste hundre meterne, men ble fjernet av en funksjonær. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Seieren er Kwiatkowskis første etappeseier i Tour de France.

– Jeg kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er på vegne av laget og Richard. Det var en utrolig dag for oss. Jeg vil aldri glemme det, sier Kwiatkowski i et intervju vist på Eurosport.

– Jeg hadde gåsehud, jeg vet ikke hvor mange kilometer, for jeg visste at luken var såpass stor at vi kom til å holde unna. Vi nøt virkelig de siste kilometerne, sier polakken videre.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) spurtet inn til tredjeplass i gruppen bak.

SEIER: Ineos-duoen Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz kjørte fra Pello Bilbao med tre mil igjen og holdt unna til mål. Foto: Thibault Camus / AP

Carapaz hadde tøff konkurranse om klatrepoengene fra Marc Hirschi underveis, men etter at sveitseren veltet i utforkjøringen ned fra Col des Saisies, klarte han å ta nok poeng til å ta over ledelsen i klatrekonkurransen. Det er riktignok kun med to poeng etter at en oppmerksom Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tok seks klatrepoeng på etappens siste stigning.

Dermed vil lørdagens tempoetappe, med ti klatrepoeng til den raskeste opp avslutningsbakken til La Planche des Belles Filles, avgjøre.

Der vil også avgjørelsen i sammendraget komme. Mikel Landa (Bahrain McLaren) prøvde seg med et angrep i bunn av etappens siste stigning, Montée du Plateau des Glières, men ble hentet inn like før toppen. Tempoet var imidlertid såpass høyt at Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) og Adam Yates (Mitchelton-Scott) måtte slippe. De to tapte begge over to minutter og er ute av kampen om en plass på podiet.

I spurten fikk Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) begge ett sekund ned til de andre sammenlagtfavorittene.

Fredag venter det en lettere etappe, før Tour de France-sammendraget altså avgjøres med en bakketempo på lørdagens etappe. Roglic leder nå 57 sekunder foran Pogacar og 1.27 foran Miguel Ángel López (Astana). Richie Porte (Trek-Segafredo, + 3.06), Mikel Landa (+3.28) og Enric Mas (Movistar, + 4.19) har alle en liten mulighet til å hente inn López i kampen om tredjeplassen.

