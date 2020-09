DOBBELTSEIER: Michal Kwiatkowski (høyre) vant den 18. etappen. Foto: STEPHANE MAHE / POOL

Ineos slo tilbake: Dobbeltseier på den 18. etappen

Ineos Grenadiers har vært ute etter et plaster på såret etter at Egan Bernal måtte bryte. Det fikk de for alvor på den 18. etappen, med dobbeltseier og Richard Carapaz inn i klatretrøyen.

Etter å ha kjørt seg fri fra et brudd på over 30 ryttere, kjørte Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz alene på de siste tre milene.

Dermed var bare spørsmålet hvem av de to Ineos-rytterne som ville få muligheten til å krysse målstreken først, snaut to minutter foran en gruppe med rester av bruddet og de største sammenlagtfavorittene.

Feiringen startet tidlig på den siste kilometeren og med hendene på hverandres rygg kom de sammen over mål, med Kwiatkowski noen centimetere foran.

Feiringen deres ble imidlertid noe ødelagt av at en tilskuer hoppet over gjerdene og kom løpende ut i veien med 100 meter igjen.

– Så kommer det en idiot inn i løypa og ødelegger litt av dette øyeblikket, sa Eurosports kommentator Petter Bø Tosterud.

Seieren er Kwiatkowskis første etappeseier i Tour de France.

– Jeg kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er på vegne av laget og Richard. Det var en utrolig dag for oss. Jeg vil aldri glemme det, sier Kwiatkowski i et intervju vist på Eurosport.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) spurtet inn til tredjeplass i gruppen bak.

Carapaz hadde tøff konkurranse om klatrepoengene fra Marc Hirschi underveis, men etter at sveitseren veltet i utforkjøringen ned fra Col des Saisies, klarte han å ta nok poeng til å ta over ledelsen i klatrekonkurransen. Det er riktignok kun med to poeng etter at en oppmerksom Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tok seks klatrepoeng på etappens siste stigning.

Dermed vil lørdagens tempoetappe, med ti klatrepoeng til den raskeste opp avslutningsbakken til La Planche des Belles Filles, avgjøre.

Der vil også avgjørelsen i sammendraget komme. Mikel Landa (Bahrain McLaren) prøvde seg med et angrep i bunn av etappens siste stigning, Montée du Plateau des Glières, men ble hentet inn like før toppen. Tempoet var imidlertid såpass høyt at Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) og Adam Yates (Mitchelton-Scott) måtte slippe. De to tapte begge over to minutter og er ute av kampen om en plass på podiet.

SEIER: Ineos-duoen Michal Kwiatkowski og Richard Carapaz kjørte fra Pello Bilbao med tre mil igjen og holdt unna til mål. Foto: Thibault Camus / AP

Ineos Grenadiers satset stort på å forsvare fjorårsseieren til Egan Bernal i årets Tour de France, men for første gang siden 2014 blir det ingen Tour de France-seier på det britiske storlaget. Bernal lå på tredjeplass før den 15. etappen, men tapte der over syv minutter og valgte å stå av etter den 16. etappen, etter å ha kjørt med smerter i ryggen og knærne.

Dermed har Ineos-rytterne hatt unormalt frie kort og vært i flere brudd de siste dagene. Richard Carapaz ble hentet inn for å være Bernals viktigste hjelper like før Touren, og med muligheten til å gå i brudd har han nå vært i brudd tre dager på rad. Det endte med andreplass bak Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) på tirsdag og han var den siste som ble hentet inn av favorittene på onsdagens etappe, tre kilometer fra mål.

Torsdag hadde han med seg lagkameratene Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo og Dylan van Baarle i et brudd på over 30 ryttere som gikk tidlig på etappen.

Der satt også de tre fremste i poengkonkurransen, og Sam Bennett økte ledelsen sin ved å vinne den innlagte spurten etter 14 kilometer.

Inn i den siste kategoriserte stigningen, Montée du Plateau des Glières (6 kilometer à 11,2 prosent) ristet Carapaz og Kwiatkowski av seg Pello Bilbao (Bahrain McLaren). De to var med det alene i tet og holdt enkelt unna til mål.

Publisert: 17.09.20 kl. 17:19

