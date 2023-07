Marte Berg Edseth bryter Tour de France.

Uno-X-rytter bryter Tour de France

Marte Berg Edseth måtte trekke seg fra tirsdagens etappe i Tour de France. Sykdom stoppet henne.

Det bekrefter Uno-X-laget på Twitter.

– Dessverre har Marte Berg Edseth måtte avbryte rittet på grunn av sykdom. Ønsker deg god bedring, står det i meldingen.

Edseth lå sist av Uno-X-rytterne, som nummer 144, etter mandagens kuperte etappe. 24-åringen er tidligere landslagsalpinist, men gikk over til å satse på sykling for et par sesonger siden.

Hun var én av tre norske ryttere på Uno-X-laget. Susanne Andersen og Mie Bjørndal Ottestad er fortsatt med i årets Tour de France.

Tirsdagens etappe er den tredje i rittet og går over 147,2 kilometer fra Collonges-la-Rouge til Montignac-Lascaux.

Tour de France for kvinner går over åtte etapper.