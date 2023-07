SYKLET SEG NED: Alexander Kristoff etter den fjerde etappen.

«Kyllingen» tar Kristoff i forsvar: − Blir for tøft

NOGARO (VG) Alexander Kristoff ble parkert på oppløpet i Nogaro og flere mener Uno X bør bytte spurter til Søren Wærenskjold. Nå får det norske laget støtte fra uventet hold.

For i Frankrike har danske Michael Rasmussen (49) latt seg imponere av det han har sett så langt – til tross for en 14. og en 7. plass på etappene mandag og tirsdag.

– De kan ikke tillate seg å være misfornøyde. Mange av rytterne deres er ute på jomfruturen sin i Tour de France. Men de slåss altså tungt med Lotto og Alpecin til det gjenstår noen få hundre meter, sier eks-rytteren med kallenavnet «Kyllingen» til VG.

«VERDENSKLASSE»: Uno-X spurtet om seier på 4. etappe av Tour de France. Søren Wærenskjold (fremst) sitt opptrekk for Aleksander Kristoff (nummer to) ble kalt «verdensklasse».

Rasmussen er i Frankrike som ekspert for den danske avisen Ekstra Bladet. Han vant klatretrøyen i Tour de France i 2005 og 2006. I 2007 lå han an til å vinne hele rittet, men med fire etapper igjen ble han kastet ut. Senere erkjente Rasmussen at han var dopet, uten at han noen gang testet positivt.

Rasmussen mener Søren Wærenskjold gikk for tidlig i front.

– Da blir det for tøft. Men de kjører jo fint. Det er flott at de er såpass synlige. I Danmark river vi oss i håret over at Mads Pedersen (Trek) kom på tiendeplass i dag, sier 49-åringen.

DANSK EKSPERT: Michael Rasmussen, her i 2017.

Alexander Kristoff (fyller 36 onsdag) har vært åpen for å la Wærenskjold spurte dersom han føler seg pigg. Thor Hushovd var blant dem som uttrykte ønske om at Wærenskjold burde vært spurteren på den fjerde etappen.

Da VG møtte Kristoff ved Uno-X-bussen i Nogaro etter målgang, så var det med spørsmål om det var riktig å spurte for ham selv, eller om han burde latt lagkameraten få sjansen:

– Jeg følte meg ganske bra. Vi sitter godt posisjonert og jeg har egentlig gode bein. Men igjen, det koster mye når vi kommer så tidlig i front, svarer spurteren som har fire etappeseire i Tour de France.

7. PLASS: Alexander Kristoff (fremst) var sjanseløs i spurten og endte på 7. plass.

Sportsdirektør Gabriel Rasch brukte ordet «verdensklasse» om opptrekket til Wærenskjold.

– Om man skal være etterpåklok: Burde dere latt Søren spurte i stedet?

– For at jeg skal være etterpåklok, så skal jeg se videoen nøye og analysere det. Det blir for dumt å kommentere det uten at jeg har sett det skikkelig, sier Rasch til VG.

Michael Rasmussen har latt seg imponere av Søren Wærenskjold.

– Han har vært utrolig imponerende. Så det kan absolutt godt hende at de bør bytte rekkefølge. Det må de evaluere fra dag til dag. Og med respekt å melde, så er ikke Kristoff hva han var for fem år siden. Og han han blir ikke bedre i årene som kommer, sier den danske eksperten.

VELT: Søren Wærenskjold kjørte i sperregjerdene på oppløpet og gikk i asfalten.

Søren Wærenskjold veltet stygt på oppløpet etter å ha avlevert Kristoff i finalen. Etterpå møtte han pressen med teip på fingrene, og et plaster på det ene benet. Han var i god behold.

– Flaut! Jeg har ikke sett hva som skjedde i reprise, men det var nok min skyld, oppsummerte han – med referanse til mandagens munnhuggeri i målområdet.

SKRUBBSÅR: Søren Wærenskjolds møte med bakken resulterte i noen blodige skrubbsår.

Konfrontert med at hans egen sjef ga opptrekket hans merkelappen «verdensklasse», så var Wærenskjold uenig:

– Jeg gjør en klassisk tabbe når jeg går forbi der. Jeg følte at det var riktig å gå fordi jeg syntes de andre hadde altfor lav fart. Da er det lett at andre kommer opp bakfra. Men jeg åpnet for hardt og da går farten ned på slutten. Jeg burde kjørt sittende, så kan kunne komme i høyest mulig fart.

– Du virker å være i kjempeform?

– Ja, det føles greit. Men det er noe annet når man sykler U23 og er selvsikker på det man gjør. I dette selskapet er det lett å bli overivrig. Man gjør mye riktig, men også litt feil.

– Håper du å få sjansen til å spurte selv i løpet av disse tre ukene?

– Det kan godt hende at det skjer, men nå har jeg gått i bakken, så jeg skal prøve å komme meg gjennom de to neste fjelletappene. Jeg tror disse sårene gror raskt, sier Wærenskjold til VG.