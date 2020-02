Dopingjournalist om Fuglsang-rapport: – Dersom dette er sant, så er jeg rystet

Forfatter og journalist David Walsh (64) reagerer med forbløffelse på opplysningene om at en hemmeligstemplet rapport kobler Jakob Fuglsang (34) med dopinglegen Michele Ferrari (66).

David Walsh gjør store øyne konfrontert med opplysningene VG, Politiken og DR publiserte søndag kveld:

I en hemmelig rapport bestilt av Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) blir det hevdet at det finnes etteretning «som indikerer at Astana Pro Team-rytteren Jakob Fuglsang er under Michele Ferraris dopingprogram».

David Walsh jobber til daglig som journalist i The Sunday Times, men har også skrevet en lang rekke bøker om sykkelsporten. Iren regnes som en av dem som var med på å felle den tidligere sykkelstjernen Lance Armstrong.

Han avslørte tidlig amerikanerens kobling til nettopp Michele Ferrari.

– Dersom dette er sant, så er jeg rystet. Min umiddelbare reaksjon vil være «vis meg bevisene», siden Fuglsang er en fyr som … Ok, han sykler for Astana. Det er ikke et lag jeg stoler på. Men som rytter har han alltid virket som en fyr du kunne stole på, sier Walsh i et videointervju du kan se i toppen av saken.

Skepsisen til Astana skyldes lagets omfattende historie hva gjelder dopingsaker.

Jakob Fuglsang og Astana ville først ikke kommentere den aktuelle saken.

Men mandag ettermiddag sendte laget ut en pressemelding i etterkant av saken i VG, Politiken og DR et halvt døgn tidligere. Der nevner de ikke de navngitte sykkelrytterne Jakob Fuglsang og Alexej Lutsenko. Det heter derimot at:

«Laget samarbeider ikke med noen tvilsomme leger, som dr. Michele Ferrari. Rytterne har ikke lov til å konsultere noen leger utenfor laget i den hensikt å gjennomføre trening eller å få råd om kosthold eller behandling».

Astana skriver også at de er i kontakt med UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) og CADF for å få mer informasjon, og at laget vil samarbeide dersom det åpnes en sak.

«Men i øyeblikket er det ikke åpnet noen sak mot noen av rytterne på laget. Astana Pro Team har tillit til at dersom CADF hadde bevis for at noen av rytterne hadde gjort noe galt, så ville det blitt åpnet en disiplinærsak umiddelbart».

Tilbake til David Walsh:

– Hvor alvorlig er det for Fuglsang?

– Jeg mener det er enormt. Dersom du forteller meg at Fuglsang har avgitt en positiv dopingprøve, og du forteller meg at det finnes en rapport som kobler Fuglsang til Michele Ferrari, så er det siste verst i mine øyne. Det er verre enn en positiv test fordi en test kan skyldes et forurenset stoff. Det kan være at man har balansert på en knivsegg. Det å jobbe med Ferrari er derimot et valg basert på at du blåser en lang marsj i en ren sykkelsport, sier han.

Jakob Fuglsang opplevde en formidabel 2019-sesong, i en alder av 34 år. Det skjedde etter at han byttet ut Rune Larsen som trener. Nå er det Maurizio Mazzoleni som trener Fuglsang.

– Hvis opplysningene om at Astana og Fuglsang har jobbet med Michele Ferrari er riktige, så er det mildt sagt et veldig uheldig valg. Det ville skuffet meg personlig, sier Larsen i dag.

Han forteller at doping aldri var noe tema i arbeidet med Fuglsang: Tvert imot. De to var enige om å se hvor langt de kunne komme på ærlig vis.

I HARDT VÆR: Dopinglege Michele Ferrari (t.v.) og danske Jakob Fuglsang. Foto: AP og AFP

USADA-sjef: Gal vitenskapsmann

USADA-sjef Travis Tygart utstedte livstidsutestengelse på Michele Ferrari i 2012, da den tidligere sykkelkongen Lance Armstrong fikk ned for telling.

VG møtte Tygart i Colorado Springs i vår. Han var ikke kjent med rapporten som omtalte Fuglsang og Ferrari på det tidspunktet.

– Dessverre vil det overhodet ikke overraske meg om Ferrari fortsatt er aktiv. Han har vært så knyttet til en verden av doping, at det virker som om han ikke kan holde seg unna. Det vil være brudd på utestengelsen hans, men også på reglene til utøverne som samarbeider mot ham, sier Tygart.

USADA-SJEF: Travis Tygart leder antidopingbyrået i USA. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Etter nitidig etterforskning har han bedre kjennskap om Ferraris metoder enn de fleste.

– Det er noe «gal vitenskapsmann» over ham. Han fant en nisje hvor han kunne utfolde seg. De fleste leger skriver under på en ed om at de alltid vil gjøre det beste for pasientene sine. Men den kastet han på sjøen og gjorde hva han mente var det beste - også mot lovene i Frankrike og Italia - for å dope utøvere så de kunne vinne, sier Tygart.

Ferrari har knapt gitt intervjuer de siste tretti årene. Men i 2012 gjorde han et svært sjeldent unntak overfor Al-Jazeera: Han nektet for noen gang å ha hjulpet noen med doping.

Michele Ferrari har ikke besvart gjentatte henvendelser i forbindelse med denne saken. Hans sønn, Stefano, er ifølge politiet i flere land en del av sin fars dopingnettverk og også bredt omtalt i rapporten VG er i besittelse av. Sønnen er blitt forelagt 11 konkrete spørsmål på e-post til seg selv og sin far i forbindelse med denne saken, deriblant Tygarts merkelapp om at «det er noe gal vitenskapsmann over ham», men har valgt å ikke besvare disse.

Travis Tygart tok over stafettpinnen fra føderale agenter i USA da en dommer i California beordret dem til å legge ned etterforskningen mot Armstrong for åtte år siden. Agenten som da hadde ledet arbeidet, var Jeff Novitzky i Food and drug Administration (FDA).

– Det overrasker meg ikke dersom Ferrari fortsatt er aktiv, for i dopingverden har jeg sett gjentagende eksempler på at bakmennene ikke holder seg unna, selv når de har kommet frem i lyset, sier Novitzky.

– Smutthull i sykkelsporten

Han samarbeidet tett med italiensk politi i etterforskningen av Armstrong og Ferrari for snaut ti år siden. I dag jobber han blant annet med antidoping i kampsportforbundet UFC.

– Dopede sykkelryttere har kalkulert risikoen for å bli oppdaget opp mot sjansene for å slippe unna med det. Sjansene for å ikke bli oppdaget er fortsatt gode. Jeg er overbevist om at det fortsatt er smutthull i sykkelsporten, som gjør at rytterne kan dope seg uten å bli oppdaget. Testene i sykkel er ikke så omfattende som i UFC, der vi kan teste utøverne 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier Novitzky.

Heller ikke han er kjent med rapporten som omtaler Ferrari og Jakob Fuglsang.

FØDERAL AGENT: Jeff Novitzky, her på vei ut av en rettssal i USA. Foto: STEPHEN LAM / X02798

