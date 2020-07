I SPANIA: Stine Borgli skal kjøre ritt i Spania denne uken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Må trolig i karantene for andre gang: – Føler jeg må følge lagets plan

Tirsdag satte Stine Borgli (30) seg på flyet til Spania, hvor hun denne uken skal kjøre sine første internasjonale ritt igjen etter coronapausen.

Nå nettopp

Samme dag kom også beskjeden fra helsemyndighetene: Spania kan bli et «rødt» land i løpet av uka.

– Jeg har fått melding fra Helsedirektoratet. Planen min foreløpig er å gjennomføre to ritt og komme meg hjem så fort som mulig, slik at jeg kan bli ferdig med karantenetiden så fort som mulig, sier proffsyklist Stine Borgli til VG.

– Det var egentlig litt spesielt å sette seg på flyet og reise til Spania med munnbindet på. Det føltes ikke som om jeg skulle ut på ritt. Hadde jeg tatt valget helt selv så kanskje ikke, men jeg føler jeg må følge lagets plan nå. Det blir litt til hva man gjør det til selv her nede også. Man går stort sett med munnbind, så jeg tenker det vil gå bra, sier FDJ-proffen, som skal kjøre ritt på torsdag og søndag.

Torsdagens ritt vil sammen med herrerittet Sibiu Tour i Romania, hvor flere av de største lagene har trukket seg på grunn av coronasituasjonen i landet, være det første rittet på proffnivå siden midten av mars.

Borgli skal kjøre ritt i nordlige deler av Spania, like vest for regionene Aragon og Catalonia som har vært hardest rammet av oppblussingen de siste dagene. Og der Borgli er litt skeptisk på grunn av signalene fra norske myndigheter, har laglederne for det franske laget ikke fått noen signaler som tilsier at det vil være et problem å kjøre rittet fra franske myndigheter.

– Det gjør det vanskelig, sier Borgli om de ulike signalene.

Skulle Spania bli et rødt land må alle som kommer hjem igjen til Norge etter midnatt fredag kveld ut i en ti dager lang hjemmekarantene.

Ti dager i karantene vil bety at hun kommer sent til en planlagt landslagssamling i Oslo i starten av august, og for Borgli vil det i så fall være andre gang hun må i karantene i år. I begynnelsen av mars reiste hun ned til Italia for å kjøre Strade Bianche, men rittet ble avlyst like etter at Borgli hadde landet i Bologna og bare etter en halv dag i Italia fløy hun hjem til Norge. Tilbakevirkende coronarestriksjoner gjorde da at hun etter hvert måtte i karantene i ti dager.

– Det å havne i karantene tror jeg at jeg skal fikse veldig greit. Det som er mest dumt er at jeg ikke får treffe familien min, sier Borgli.

Hun sier at hun har tenkt på tanken å bli værende ute på reise i lengre tid om gangen, men med en sønn i barneskolealder hjemme har hun falt ned på at det ikke er det beste for henne.

– Jeg vil heller hente styrke i det trygge, sier hun.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har kommet med en rekke tiltak for å forhindre smitte i forbindelse med ritt. Blant annet må alle ryttere testes før de reiser til et ritt og lagene skal isoleres i egne grupper frem mot rittene. Borgli forteller også at de må bruke munnbind for alt som skal gjøres før start, før de gir det fra seg rett før startskuddet går.

Borgli skal etter planen kjøre store ritt som Grand Prix Plouay, EM, La Course, Giro Rosa og VM i løpet av sesongen, men hun vedgår at hun ikke ser så langt fremover.

– Det er vanskelig å ha noen konkrete mål når man er så usikker på hvordan det blir. Jeg tar én måned om gangen, sier Borgli, som er usikker på hvor mange sykkelritt det faktisk blir i høst.

– Jeg føler det er litt 50/50. Det er en del reising og det er det som er ødeleggende, sier hun.

Publisert: 23.07.20 kl. 08:07

