SKREKKVELT: Dylan Groenewegens manøver førte til en stygg velt, som sendte Fabio Jakobsen ut i barrieren under Polen rundt i august. Foto: Tomasz Markowski / AP

Mistet nesten livet i stygg ulykke – ikke klar for å møte Groenewegen

Nederlandske Fabio Jakobsen (24) snakker for første gang om den forferdelige krasjen som gjorde at han var nær å gå bort.

Publisert: Nå nettopp

– Det var nære på, sier Jakobsen i intervjuet med nederlandske AD.

Det var en kaotisk spurt under Polen rundt i august at det gikk skrekkelig galt.

På jakt etter seier sendte Team Jumbo Visma-rytteren Dylan Groenewegen landsmannen Fabio Jakobsen rett i gjerdet.

– Det var blod overalt. Tilskuerne gjorde ingenting – de var for sjokkert over synet av meg. Florian (Sénéchal, lagkameraten) la merke til at jeg var kvalt i mitt eget blod. Jeg klarte ikke å bevege meg, han så panikken i øynene mine. I en refleks løftet han hodet mitt litt, slik at blodet kunne strømme fra munnen og halsen. Etter det roet jeg meg, har han fortalt. Det er alt han kan huske, minnet hans stopper der, forteller Jakobsen.

Deceuninck-Quick-Step-rytteren tror at lagkameraten sammen med UAE-legen Dirk Tenner, som styrtet til unnsetning, reddet livet hans.

Fabio Jakobsen forteller at han fikk en melding fra Dylan Groenewegen, som han besvarte. Sistnevnte har også spurt om de kunne møtes, men Jakobsen ønsker å vente til han ser hvordan helingsprosessen blir.

– Jo bedre jeg føler meg, jo bedre er det for ham. Han ønsket ikke dette. Han får mye dritt fra anonyme folk bak tastaturet. Det er latterlig. Jeg håper virkelig at han snart kan gjøre det han er god på, som er å spurte, og så kan vi legge alt dekke bak oss.

– Klandrer du ham?

– Ja, på en måte. Jeg er ikke åpensinnet nok til å si at han ikke har skylden. Mest av alt er jeg lei meg. Jeg er lei meg på vegne av meg selv, ham og lagene våre, sier Jakobsen.

En gråtkvalt Groenewegen fortalte i et intervju med NOS at han slet med å sove etter ulykken.

– Jeg har bare tenkt på Fabio og hans familie. Og at han blir bra, sa nederlenderen til TV-kanalen.